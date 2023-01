Berthold “La Juventus mi fa pena, in Germania ti buttano fuori e ricominci dalla quinta divisione!”

Thomas Berthold ex Campione del Mondo parla del caso Juventus, con la penalizzazione e la questione manovra stipendi.

Thomas Berthold, ex calciatore del Bayern Monaco e campione del mondo con la Germania nel 1990, si è espresso sulla situazione attuale della Juventus in seguito alla penalizzazione di -15 in classifica inflitta per il “caso plusvalenze”. Berthold, intervistato da “1 Football Club”, ha dichiarato: “La situazione della Juve mi fa un po’ pena: mi chiedo come sia possibile questo. In Germania o in Inghilterra non giochi più, ti buttano fuori dal campionato e ricominci dalla Quinta Divisione“.

Berthold la Juventus e la Serie A

Berthold ha poi fatto riferimento alla diversa gestione dei diritti TV tra l’Italia e gli altri paesi europei, sottolineando che “in Serie A i diritti sono gestiti male, in B ed in C non arriva niente“. Le parole di Berthold fanno eco a quelle di molti altri esponenti del mondo del calcio che hanno commentato la vicenda, e il dibattito sulla questione continuerà fino alla conclusione dell’iter processuale.

La Juventus oltre alla questione plusvalenze deve fare i conti anche con la cosiddetta manovra stipendi, rivelata anche Dybala durante la deposizione con i magistrati. Un problema che può portare un’altra penalizzazione, ma anche la retrocessione per la Juventus. Sul club bianconero si può abbattere un ciclone giudiziario davvero incredibile, dato che gli ex dirigenti come Agnelli e Nedved devono ancora affrontare il processo dopo l’indagine della Procura di Torino.