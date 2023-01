Juve in fase di smantellamento, Allegri annuncia: “Venduto McKennie”

Weston McKennie sarà un nuovo giocatore del Leeds, l’annuncio ufficiale è stato dato da Max Allegri in conferenza stampa.

Weston McKennie lascia la Juventus per unirsi al Leeds United. La notizia è stata annunciata dall’allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista americano, che si unirà alla squadra inglese in un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35.

Il giocatore, che ha trascorso due anni e mezzo a Torino, partirà domenica per sottoporsi alle visite mediche in Inghilterra e si unirà al suo nuovo allenatore, l’americano Jesse Marsch. Allegri ha già escluso McKennie dalla lista dei convocati per la partita contro il Monza, spiegando che “è al centro di voci di mercato, la società ha trovato l’accordo nella società in cui andrà McKennie quindi domani è inutile portarlo“.

L’addio di McKennie alla Juventus rappresenta una grande opportunità per il giocatore di mettersi in mostra in una delle più prestigiose competizioni calcistiche al mondo, la Premier League, e di dimostrare il suo valore in una squadra ambiziosa come il Leeds United.

Per la Juventus, invece, si tratta di un’altra perdita importante in una stagione già difficile, ma si spera che questo possa essere il primo passo verso un nuovo progetto di rinnovamento e ripartenza.