Mourinho svela la formazione anti-Napoli: “Ecco chi gioca titolare”

Josè Mourinho in conferenza stampa svela la squadra della Roma che giocherà titolare contro il Napoli allo stadio Maradona.

L’allenatore della Roma ha voluto dare ai giornalista la formazione che giocherà dal primo minuto con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: “Rui Patricio, Zalewski, Spinazzola, Mancini, Smalling, Ibanez, Cristante, Matic, Pellegrini, Dybala e Abraham“. Confermato anche il modulo della Roma che si schiererà con il 3-4-2-1.

Come ammesso dallo stesso Mourinho per la trasferta di Napoli non ci saranno Karsdorp e Zaniolo. Se per l’esterno di difesa c’è una porta aperta da parte dell’allenatore portoghese: “Dipende da lui”, non c’è invece nulla per l’attaccante italiano che è stato messo alla porta dai giallorossi.

Il caso Zaniolo è di quelli spinosi, anche perché ha un contratto che scade nel 2024. La Roma non vuole svenderlo ed il Milan vuole approfittare del problema Zaniolo per prenderlo a prezzo di saldo. Il giocatore ha rifiutato anche il trasferimento al Bournemouth, quindi al momento la situazione è in fase di stallo.

Intanto la Roma giocherà con il Napoli cercando tre punti per raggiungere la qualificazione Champions League. Mentre gli azzurri dovranno cercare la vittoria conoscendo in anticipo i risultati di Milan, Inter e Lazio. Spalletti in conferenza stampa ha invitato tutti a restare calmi, perché lo scudetto non è già vinto. Ma anzi ha ribadito che il Napoli con la Roma dovrà fare un’ottima partita per trovare i tre punti.