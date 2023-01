Mourinho: “Il Napoli ha vinto lo scudetto. Milan e Inter inconsistenti”

Josè Mourinho parla in conferenza stampa prima di Napoli-Roma e dice: “La squadra di Spalletti ha già vinto lo scudetto“.

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho assegna già lo scudetto al Napoli e dice: “Lo hanno vinto è loro oramai. Non mi interpretate male, ma lo hanno vinto per l’inconsistenza di Milan e Inter. Al momento io non vedo una squadra in Serie A che possa fare 6, 7 o 8 vittorie di fila e quindi impensierire la squadra di Spalletti. La Roma andrà a Napoli per cercare di vincere la partita, ma vanno fatti i complimenti ai giocatori ed a Luciano, hanno vinto meritatamente“.

Ma Mourinho dà un’altra indicazione importante: “Contro il Napoli non ci sarà Zaniolo. Mi dispiace dirlo ma ho sempre ragione io. Dopo lo Spezia ho dato lunedì libero a tutti e martedì l’allenamento era opzionale. Io e tutto il mio staff eravamo a Trigoria. I giocatori che erano in panchina con lo Spezia sono venuti tutti ad allenarsi, molti altri sono arrivati per l’allenamento. Ecco questi sono i giocatori che voglio io.

Io devo dire purtroppo perché la situazione ideale è che il giocatore sia felice e lascia gli altri essere felici. Per me è semplicemente dire che Nicolò non è a disposizione della squadra, il focus ora è la prossima partita e come allenatore è chi vuole lottare con me per questo club e questi tifosi“.

Mourinho: lo scudetto al Napoli e la Roma in Champions

Il tecnico della Roma in conferenza stampa prima della sfida col Napoli ha parlato anche in un futuro in Champions League, che potrebbe influenzare le scelte della società: “Questo dovete chiederlo ai dirigenti” ma è chiaro che l’obiettivo del portoghese sia ritrovare di nuovo un posto tra le grandi d’Europa.

Durante l’incontro con i giornalista Mourinho ha anche confermato che non ci sarà Karsdorp: “Tutto dipende da lui” ed ha dato la formazione della Roma che giocherà col Napoli: “Rui, Zalewski, Spinazzola, Mancini, Smalling, Ibanez, Cristante, Matic, Pellegrini, Dybala e Abraham”.