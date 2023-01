Il tifoso juventino: “Ma perché non denunciate?”, Forgione lo zittisce – VIDEO

Un tifoso juventino a Canale 8 durante linea calcio discute con Angelo Forgione e Silver Mele prima della penalizzazione alla Juve.

“Vorrei dire a tutti questi soloni, tutti questi dispensatori di verità. Se c’è del marcio, se avete questa convinzione che c’è del marcio, ma perché non denunciate? Esponetevi, ovviamente con i relativi rischi di prendere una bella mazzata“. Così parlava un tifoso juventino a Linea Calcio su Canale 8 prima che la procura federale sentenziasse la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

Poi il tifoso juventino ha incalzato dicendo: “Quando una società vince è chiaro che sia invidiata“. A questo punto è intervenuto a gamba tesa Angelo Forgione, ospite del conduttore Silver Mele, che ha detto: “La sua è una visione veramente semplicistica della cosa. Sa com’è stato costruito lo stadio della Juventus? Glielo dico subito, quell’area era contesta tra Juve e Torino. Quell’area fu acquistata da Cimminelli, che era juventino ma fu mandato in avanscoperta dalla Fiat per comprare il Torino e quindi risolvere la questione. Poi il Torino fallì. Ed è fallita anche la Ergom di Cimminelli, sa chi l’ha comprata? La Fiat per un solo euro all’asta“.

Questo era quanto veniva detto prima della penalizzazione della Juve. Quando i tifosi bianconeri erano più che convinti che la società fosse immacolata.

Ora la situazione non è molto diversa, nonostante la società bianconera sia stata già punita per il caso plusvalenze. Nonostante stia affrontando anche un processo penale con l’indagine della Procura di Torino. Nonostante rischi addirittura la retrocessione a causa della cosiddetta manovra stipendi, ammessa anche da Paulo Dybala e dalle chat di Giorgio Chiellini.