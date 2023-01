Roma nel caos: striscione contro Zaniolo: “Traditore m**da senza onore!” – FOTO

A Roma è apparso uno striscione contro Nicolò Zaniolo, l’attaccante viene additato come traditore senza onore.

Non è sicuramente un momento semplice per la Roma di Josè Mourinho, che deve gestire il caso Karsdorp e quello di Zaniolo. Due giocatori che hanno apertamente detto di voler andare via da Roma, facendo quindi crollare il loro valore di mercato.

Sicuramente il caso più spinoso è quello di Zaniolo, talento dalla grande tecnica ma che non riesce a fare il salto di qualità a livello mentale. I suoi atteggiamenti non sono piaciuti alla società, non sono piaciuti al tecnico ed ai tifosi. Mourinho in conferenza stampa ha detto chiaramente che Zaniolo non avrebbe giocato Napoli-Roma. Una soluzione inevitabile, dato che il calciatore ha detto di voler andare via, nonostante abbia ancora un contratto fino al 2024.

Roma: lo striscione contro Zaniolo

Ma il tecnico portoghese ha bacchettato pesantemente Zaniolo, che è passato da essere uno dei più amati dai tifosi, individuato come l’uomo della provvidenza, a giocatore contestato. Nella serata è apparso uno striscione contro Zaniolo a Roma in cui c’era scritto: “Zaniolo traditore, m**da senza onore“. Parole eloquenti che definiscono bene lo stato delle cose.

Sicuramente una situazione che non fa vivere giorni tranquilli alla società ed al tecnico giallorosso, che avrà comunque trovato il modo di caricare i suoi giocatori in vista della sfida di Napoli. Una gara importante per la Roma e per la squadra di Spalletti anche se per motivi diversi. Il Napoli sogna lo scudetto, gli uomini di Mourinho cercano punti fondamentali per la zona Champions League.