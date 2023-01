Napoli-Roma: sorpresa da brividi per i tifosi allo stadio Maradona

Il Napoli prima del match con la Roma farà risuonare allo stadio ‘O surdato ‘nnammurato’ un evento in collaborazione con Coca Cola.

Napoli e Roma si preparano a scendere in campo per un match emozionante al Maradona, ma prima del calcio d’inizio ci sarà un’altra attrazione. La SSC Napoli ha collaborato con Coca-Cola, global partner del club, per organizzare un evento che promette di essere magico.

L’evento si chiamerà “Scende in campo la magia” e vedrà la partecipazione di due artisti molto amati, i The Jackal e Fatima Trotta. I The Jackal hanno annunciato la sorpresa sui loro profili social, affermando che Fatima Trotta canterà una canzone legata alla città di Napoli. Si tratta della celebre canzone napoletana ‘O surdato ‘nnammurato, che tutti i presenti allo stadio potranno cantare insieme.

La notizia dell’evento in collaborazione con Coca-Cola ha generato un’onda di entusiasmo e si prevede che il Maradona sarà sold-out per l’occasione. Non c’è dubbio che il match Napoli-Roma sarà ancora più emozionante grazie a questa sorpresa che promette di essere magica e ricca di emozioni.

Coca-Cola è un partner globale della SSC Napoli e che l’evento “Scende in campo la magia” sarà solo l’inizio di una lunga collaborazione tra i due brand che hanno in programma di creare altre sorprese per i tifosi.