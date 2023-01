Bargiggia annienta il tifoso juventino Zampini

Paolo Bargiggia sfida Massimo Zampini sui social, uno scontro sui temi della Juventus e la relativa penalizzazione.

Diventa sempre più forte lo scontro social tra Massimo Zampini e Paolo Bargiggia. Nelle ultime ore l’ex giornalista di Mediaset ha risposto alle provocazioni dell’avvocato e tifosi bianconero. Bargiggia su twitter ha scritto: “Io le tv rilevanti le ho frequentate da dipendente profumatamente pagato x 25 anni. Poi ho scelto di salutarli. L’avvocato ci va gratis per mettere il faccione… Mi spiace avvocato con la “a” rigorosamente minuscola. Non ho chat con nessuno perché non tifo per o contro nessuno e quindi non ho bisogno di fare gruppo e gruppi. Ad maiora…“.

Ma Bargiggia ha anche rincarato la dose contro Zampini direttore di Juventibus: “Ma Massimo Zampini che percula secco tutte le sue vergini pronte a disdettare DAZN? Lui non lo farà mai perché gli piace assai andare a mettere il faccione dal suo amico Pierluigi Pardo. Per la serie: armatevi e partite“.

Non sono mancate le difese di molti tifosi della Juventus che hanno preso le parti di Zampini sottolineando che Bargiggia è invidioso dei successi di Zampini perché “va in TV come rappresentante dei tifosi, tu come giornalista che da informazioni soggettive e non oggettive…Non è molto etico“.