Bargiggia: “Sul Napoli da alcuni giorni gira una Fake News di mercato”

Paolo Bargiggia svela la verità: l’interesse del Napoli per Josip Brekalo è solo una “mezza fake news di calciomercato”.

Il mercato del calcio è sempre stato un luogo dove le voci si diffondono velocemente e dove le notizie, spesso, non corrispondono al vero. Ci sono molti motivi per questo, dai depistaggi degli agenti ai semplici tentativi di alcune società di manipolare le trattative per i propri fini.

Nel caso del Napoli, ci sono state molte voci riguardanti possibili acquisti o cessioni durante la finestra di trasferimenti di gennaio, ma non tutte sono confermate. Uno dei casi più recenti riguarda la possibilità che Josip Brekalo vestisse la maglia azzurra, ma secondo Paolo Bargiggia, giornalista ed opinionista sportivo ed esperto di calciomercato, questa ipotesi è solo una “mezza fake news”.

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile interesse del Napoli per il calciatore croato Josip Brekalo, in scadenza di contratto a giugno con il Wolfsburg. Bargiggia ha spiegato che la Fiorentina ha chiuso l’acquisto di Brekalo da un paio di giorni a 2 milioni di euro e che Nico Gonzalez sarà comunque ceduto al Leicester in estate a meno di clamorosi rilanci. Inoltre, l’interesse del Napoli per Brekalo era solo una notizia inventata.

“La Fiorentina ha chiuso per Brekalo da un paio di giorni a 2 milioni. Nico Gonzalez sarà comunque ceduto al Leicester in estate a meno di clamorosi rilanci. L’interessamento del Napoli per Brekalo era una mezza fake news…”. Ha Spiegato Bargiggia.

Pedullà conferma : “Brekalo al Napoli, era un depistaggio”

Anche l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito ufficiale, ha svelato la verità sulla questione: “L’ipotetica offerta del Napoli era solo un semplice depistaggio”, ha dichiarato. Pedullà ha inoltre aggiunto che, nonostante l’interesse del Napoli per il profilo di Brekalo, attualmente non c’è alcuna intenzione di modificare l’organico della squadra che sta attualmente volando. Invece la Fiorentina è uscita allo scoperto e ora lavora per chiudere l’affare.