Ronaldo che flop: perde la coppa e zero gol

Cristiano Ronaldo ancora flop con l’Al Nassr. Arriva una sconfitta in semifinale di Supercoppa d’Arabia Saudita contro l’Al-Ittihad.

Al-Ittihad-Al-Nassr termina 3-1 e la squadra di Cristiano Ronaldo esce dalla Supercoppa d’Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese sciupa una ghiottissima occasione al 42′ ma non riesce a trovare il gol.

Nella squadra di Nino Espirito Santo segnano Romarinho, Hamdallah e Shanqeeti. Mentre per l’Al-Nassr è andato in gol Talisca. Ancora una volta Cristiano Ronaldo resta senza gol, come accaduto anche durante la scorsa giornata di campionato, in cui il portoghese ha giocato anche una partita molto sotto tono.

Parte veramente male l’avventura di Ronaldo all’Al-Nassr, in un campionato non proprio competitivo, il giocatore ex Juventus non riesce ancora a fare ancora la differenza.