Il Mattino – Lozano può restare a Napoli, così ha convinto Gattuso

Il futuro di Hirving Lozano al Napoli nel focus dedicato da Il Mattino sul messicano. Gennaro Gattuso ha avuto buone risposte dal calciatore.

Toccherà al Napoli decidere se confermare o meno Hirving Lozano, Gattuso ha provato a rilanciare il messicano ed ha avuto buone risposte dal messicano. Dopo un primo momento di attrito, con la cacciata dall’allenamento, il tecnico ed il giocatore hanno trovato una prima intesa. Gattuso ha chiesto al giocatore un maggiore impegno durante l’allenamento, una cattiveria agonistica superiore a quella mostrata fino a quel momento. Il tecnico ha così dato maggiori chance al calciatore ex Psv che ha fatto vedere sicuramente delle cose migliori rispetto alla prima parte dal campionato. Anche nell’ultimo match con l’Inter ha sicuramente dato maggiore imprevedibilità all’attacco, dimostrando di saper saltare l’uomo.

Certo tatticamente ha necessità di migliorare e può crescere anche dal punto di vista fisico, ma a livello di mentalità sta crescendo grazie al lavoro di Gattuso. Hirving Lozano, così, si gioca le sue carte in maglia azzurra. Nella prossima stagione potrebbe essere riconfermato e quindi tenuto in rosa in un parco attaccanti che si arricchisce con l’arrivo di Victor Osimhen, ma perde Callejon e Milik. Sicuramente da questo punto di vista il club partenopeo farà qualche altro acquisto: si parla insistentemente di Under e Boga. Lozano potrebbe entrare nella batteria degli esterni, giocandosi le sue carte al secondo anno di Napoli, con una maggiore esperienza alle spalle.