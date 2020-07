Infortuni Napoli: speranza per Manolas, le ultime su Maksimovic

Arrivano buone notizie dall’infermeria sugli infortuni in casa Napoli. Monitorati Kostas Manolas e Nikola Maksimovic per la sfida col Barcellona.

Gli infortuni dei difensori centrali del Napoli, Kostas Manolas e Nikola Maksimovic stanno tenendo in ansia Gennaro Gattuso. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport qualche miglioramento c’è stato nelle ultime ore, soprattutto per il greco ex Roma. Manolas, che ha subito un problema al costato nella gara con l’Inter, sembra essere in dubbio per la sfida con il Barcellona. Le ultime notizie su Manolas, invece, parlano di un netto miglioramento del greco tanto che potrebbe essere convocato anche per la sfida con la Lazio. Il match del San Paolo sarà l’ultima partita di questo travagliato campionato 2019/20 che non ha nulla più da chiedere alla sua stagione di Serie A. La qualificazione ai gironi di Europa League è arrivata con la vittoria in Coppa Italia, in finale contro la Juventus ed il quarto posto è rimasto un’utopia a causa di uno sciagurato inizio di stagione.

Resta ancora da giocarsi la Champions League col Barcellona. Proprio in vista di questo match il Napoli valuta gli infortuni di Maksimovic e Manolas. Notizie rassicurati arrivano anche per il difensore ex Torino uscito malconcio dall’ultimo match di campionato. La caviglia non ha subito danni ed il serbo è in via di guarigione. Anche in questo caso non è chiaro se verrà schierato contro la Lazio. Sono valutazioni che farà Gattuso anche e soprattutto in vista della sfida con i blaugrana. La Juventus addirittura è pronta a schierare la formazione Under 23 per preservare i giocatori in vista della sfida col Lione. Il Napoli dovrà fare le sue valutazioni, possibile che per l’ultima gara di campionato il tecnico azzurro dia spazio a chi ha giocato di meno, magari lanciando nella mischia Luperto al fianco di Koulibaly.