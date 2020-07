Barcellona-Napoli: possibile cambio di sede, ecco le destinazioni

Barcellona-Napoli potrebbe avere un cambio di sede a causa dell’impennata di contagi di coronavirus che si registra in Spagna.

La Catalogna ripiomba nell’incubo coronavirus, per questo Barcellona-Napoli potrebbe avere un cambio di sede. Gazzetta dello Sport scrive che Napoli, Inter e Roma sono direttamente interessate dalla vicenda, dato che dovranno affrontare club iberici: Barcellona, Getafe e Siviglia. La Uefa sta vigilando attentamente sulla vicenda, ma fino a qualche giorno fa era stato assicurato che il match valido per gli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona si sarebbe giocato regolarmente al Camp Nou.

In ogni caso la Uefa continua a tenere vive le piste che portano a soluzioni alternative, dato che il match del Napoli si giocherà l’8 agosto e quindi le cose potrebbero cambiare. Barcellona-Napoli si potrebbe giocare in Portogallo in una città tra Oporto, Guimaraes o Lisbona. In ogni caso una decisione ufficiale dovrà essere presa entro l’inizio della prossima settimana. Per la delicatissima sfida di Champion, il Napoli monitora Nikola Maksimovic uscito malconcio dal match con l’Inter. L’infortunio del difensore sta tenendo in ansia Gattuso, che già deve fare a meno di Manolas.