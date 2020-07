Infortunio Maksimovic, emergenza difesa per il Napoli. Si tenta il recupero

Le condizioni di Nikola Maksimovic tengono in ansia il Napoli, il difensore ha subito un infortunio durante la partita con l’Inter e deve recuperare.

L’infortunio di Nikola Maksimovic con l’Inter viene monitorato costantemente dallo staff medico del Napoli. Gennaro Gattuso deve fare già i conti con le condizioni precarie di Kostas Manolas che potrebbe saltare la sfida con il Barcellona. Proprio in vista della gara di Champions League si cerca di evitare l’ulteriore forfait di Maksimovic. Ecco le ultime notizie sulle sue condizioni di salute, riportate da Gazzetta dello Sport:

La prima diagnosi parla di forte contusione, per fortuna senza distorsione o interessamento di legamenti, dunque ora il centrale serbo riposerà poi si vedrà – quando la caviglia si sgonfierà – in che modo reagirà. Gia oggi dovrebbe svolgere un po’ di lavoro differenziato e poi si valuterà. Di conseguenza anch’egli è in dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Maksimovic prova a recuperare dall’infortunio e non è detto che nei prossimi giorni non possano arrivare delle notizie ancora migliori. Recuperarlo per la sfida di Barcellona sarà fondamentale per il Napoli che proprio per il ruolo di difensore centrale ha una grande carenza. Non è un caso che in questa stagione ci sia stata l’esigenza di adattare Di Lorenzo o Hysaj al centro della retroguardia. Se l’infortunio di Maksimovic non dovesse essere risolto entro breve il Napoli non lo rischierà per la sfida con la Lazio che farà terminare questo campionato. La priorità in questo momento è solamente la Champions League con la gara di ritorno degli ottavi di finale. Il match si gioca sabato 8 al Camp Nou, quindi c’è ancora tempo per curare al meglio il difensore e poi farlo tornare nella forma fisica migliore. La carenza di difensori verrà compensata dal Napoli nella prossima stagione, il club ha già comprato Rrahmani dal Verona e punta Gabriel del Lille.