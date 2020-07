Napoli scatenato anche Under è vicino. Da Roma: “Affare si può chiudere”

Napoli protagonista del calciomercato dopo Victor Osimhen si avvicina anche Cengiz Under. Gli azzurri avevano fatto già un’offerta alla Roma.

Ultime notizie di calciomercato per Napoli che va deciso su Cengiz Under, lo scrive Il Messaggero. Gli azzurri avevano già fatto un’offerta alla Roma che però aveva declinato, convinta che potesse arrivare qualche di meglio dalla Premier League. Ecco quanto scrive il quotidiano romano sull’affare:

Al centro delle voci di mercato c’è Cengiz Under. I giallorossi inizialmente avevano rifiutato l’offerta del Napoli di 25 milioni più 6 di bonus perché certi di trovare un acquirente in Premier League disposto a spendere di più. Certezza che nel giro di 10 giorni è svanita e Baldini è dovuto tornare alla corte di De Laurentiis. L’accordo sarebbe molto vicino e la trattativa dovrebbe concludersi nei prossimi giorni.

Cengiz Under al Napoli, dunque si potrebbe chiudere nelle prossime ore, sicuramente settimana prossima. Ora il club azzurro è impegnato sul fronte Victor Osimhen. L’affare con il Lille è blindato ed il giocatore attende di trasferirsi in Italia. Ci sono le ultime scartoffie burocratiche da definire, ma questo non ostacolerà in alcun modo il suo viaggio in Italia. Con Osimhen il Napoli porta a casa un calciatore che volevano praticamente tutti in Europa, capace di fare la differenza sin da subito, secondo quanto riferiscono molti addetti ai lavori.

Ora il Napoli vorrebbe affiancargli Under, calciatore che a Roma ha fatto vedere delle ottime cose ma non è stato mai continuo nel rendimento. Il talento del turco è innegabile, ma non sempre è riuscito a fare la differenza in tutte le partite diventando un punto fermo per la squadra. Anche per questo i rapporti con l’allenatore Fonseca sono al minimo e quindi è pronto a cambiare aria. Il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento, ma bisogna comunque entrare nelle pieghe della trattativa per definirla al meglio.