Setien vuole battere il Napoli: pronto il piano segreto per liberare Messi

Quique Setiene ha pronto un piano segreto che tira in ballo Lionel Messi. Una nuova strategia per battere il Napoli e vincere la Champions League.

Il Napoli sarà il primo ostacolo del Barcellona sulla strada verso la vittoria della Champions League. La squadra spagnola sta vivendo un momento di aspre critiche interne, ma resta comunque una squadra fortissima. Fosse solo per la presenza di Lionel Messi in attacco. Quique Setien sta studiando per la Pulce un ruolo tatticamente diverso, che sarà messo in atto già dalla sfida contro il Napoli che si giocherà il giorno 8 agosto al Camp Nou (anche se potrebbe esserci un cambio di sede ndr).

Il tecnico del Barcellona, secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, vuole portare Messi a giocare vicino all’area di rigore avversaria, risparmiandogli così metri all’indietro per cercare palla e cominciare a costruire gioco. Insomma in questo modo Messi potrebbe spaventare costantemente la retroguardia del Napoli, che potrebbe avere seri problemi se non recupera Maksimovic.

Barcellona: nuovo ruolo per Messi

Setien sta studiando già da tempo questo nuovo ruolo per Messi, poiché lo vuole maggiormente vicino alla fase cruciale del gioco. In Spagna sono sicuri che il tecnico varerà questa nuova posizione per la Pulce già con il Napoli. L’obiettivo è far percorrere a Messi meno metri di campo, in modo che possa essere più fresco e decisivo quando si trova in area di rigore. In questo contesto dovranno essere bravi i centrocampisti ad accompagnare l’azione del Barcellona ed a fornire buoni pallone per l’attaccante argentino. Intanto Setien deve fare i conti anche con la penuria di giocatori.