Furia De Laurentiis: “Se qualche mio giocatore si fa male chiedo i danni”

Aurelio De Laurentiis ha utilizzato toni accesi in riunione di Lega di Serie A, il presidente del Napoli ha contestato duramente alcuni manager.

E’ il Corriere dello Sport a parlare di furia De Laurentiis in Lega, durante la riunione di ieri. Il patron azzurro ha contestato diverse proposte da parte dei manager. Tra questi il patron della SSCN avrebbe contestato Andrea Butti, Head of Competition, a causa del calendario: “Se si fa male qualche mio giocatore chiedo i danni” ha detto il presidente Aurelio De Laurentiis. Toni accesi utilizzati anche con Viola Fabbri, Cief Operating Finacial Officer della Lega, a cui il numero uno del Napoli avrebbe rivolto una frase sessista, su cui la società ha riportato la sua versione dei fatti.

Il clima resta comunque teso nonostante il campionato più lungo della storia stia per terminare. Il Napoli, invece, si trova a fronteggiare ancora la questione Champions League ed un possibile cambio di sede a causa dell’emergenza coronavirus in Spagna. In Catalogna i contagi aumentano a dismisura, ma il ministro della Salute spagnolo ha fatto sapere che la gara si giocherà in tutta sicurezza. Sulla vicenda c’è un monitoraggio della Uefa che dovrà decidere se confermare o meno la location del Barcellona al Camp Nou. Proprio il presidente De Laurentiis spinge per cambiare sede, ma al momento non sono ancora arrivate notizie ufficiali.