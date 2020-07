La frase sessista attribuita ad Aurelio De Laurentiis durante la riunione di Lega sta facendo alzare un polverone di polemiche intorno al patron azzurro.

Interviene Repubblica sulla frase sessista che Aurelio De Laurentiis avrebbe pronunciato durante una riunione di Lega nel pomeriggio di ieri. Rivolgendosi ad una manager della Lega di Serie A, il patron della SSCN avrebbe detto: “Lei è una incompetente, vada a casa ad accudire i figli“. Una frase su cui ha preso posizione anche la società chiarendo: “Il presidente non ricorda l’episodio e non ricorda di aver offeso nessuno“. La questione da ieri sta sollevando molte polemiche sia a livello istituzionale che sul web.

La frase sessista attribuita a De Laurentiis è stato oggetto di continua discussione, ma cosa ha fatto scaturire quanto pronunciato dal presidente del Napoli? E’ Tuttosport a rivelare cosa ci sarebbe dietro:

All’inizio della riunione, Viola Fabri, Chief Operating Financial Officer della Lega, ha sollevato un problema relativo a mancati adempimenti da parte della Ssc Napoli, legati a un calciatore. Secondo testimoni, De Laurentiis ha risposto rivolgendosi alla donna con toni duri. «Il presidente non ricorda l’episodio e non ricorda di aver offeso nessuno», trapela da ambienti vicini a De Laurentiis.