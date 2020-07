Corriere – la Roma propone: scambio Milik-Under, la reazione del polacco

Scambio Milik-Under è la soluzione proposta dalla Roma al Napoli secondo quanto viene scritto dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

Uno scambio tra Milik e Under potrebbe essere la soluzione giusta per Napoli e Roma ma non per il calciatore. Oramai il polacco vede davanti ai suoi occhi solo la maglia bianconera della Juventus, tanto da attirarsi le critiche dei tifosi partenopei, che lo contestano per le scarse prestazioni che sta offrendo nelle ultime giornata. Ecco quanto riporta Corriere dello Sport:

C’è una scorciatoia che De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso percorrerebbero serenamente e conduce a Trigoria: Cengiz Under ha sempre rappresentato, nell’universo partenopeo, il tornante che maggiormente potrebbe raccogliere le responsabilità di Callejon e quella tentazione è rimasta. Ma ci sono tempi e modalità da rispettare e gradimenti da verificare. La Roma vuole Milik, è interessata, lo ha lasciato capire e per equilibrare la spesa potrebbe accettare di chiacchierare di uno scambio proprio con l’attaccante polacco, che invece attende Madame (la Juventus ndr). Ci saranno giorni complicati, da braccio di ferro, ma l’opzione più percorribile rimane questa.

Lo scambio Milik-Under non sarà semplice da perfezionare proprio per la volontà del polacco di andare a Torino. Da più parti arrivano notizie di un accordo già trovato tra l’attaccante ex Ajax e la società bianconera. A Torino Milik ritroverebbe Maurizio Sarri che al Napoli non ha mai potuto contare veramente sul polacco. Anzi proprio a causa degli infortuni del polacco il tecnico dovette invetarsi Mertens come punta centrale. Un esperimento che ha dato i suoi frutti, dato che il belga oramai viene considerato a tutti gli effetti un falso 9 ed è riuscito anche a superare il record di gol al Napoli detenuto da Marek Hamsik. Inoltre proprio Mertens, nelle gerarchie, è nettamente davanti a Milik.