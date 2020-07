Boga al Napoli: il Sassuolo spara alto, ma c’è uno spiraglio

Ultime notizie di mercato per il Napoli impegnato nella trattativa per Jeremie Boga, il club azzurro segue da vicino l’esterno ivoriano.

Da Sassuolo fanno sapere che se il Napoli vuole Jeremie Boga allora dovrà sborsare almeno 40 milioni di euro, forse qualcosa in più, lo scrive Gazzetta dello Sport:

L’amministratore delegato del club emiliano, Giovanni Carnevali, ha inizialmente dichiarato incedibile l’esterno destro, prima di aprire a soluzioni diverse. Boga, attraverso i suoi agenti, ha mostrato interesse per le attenzioni del Napoli, ma ancora siamo in una fase di studio. Da Sassuolo parlano di oltre 40 milioni come valore del cartellino. Una cifra ritenuta troppo alta dal Napoli,che non ha fretta.

Il Napoli per Boga è pronto a mettere sul piatto Younes che non scalda il cuore di De Zerbi. Il mercato di quest’anno vivrà molto di scambi e contropartite tecniche, dato che lo stanno facendo anche i grandissimi club europei. La SSCN ha utilizzato ad esempio Karnezis per abbassare la cifra cash del cartellino di Osimhen. Younes potrebbe essere la chiave per cercar di scardinare le difese del Sassuolo che per il momento non apre alla contropartita. Così il Napoli continua a seguire Under, che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento. La Roma chiede Milik che però è ammaliato dalle sirene bianconere.