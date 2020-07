Marcatori Serie A: meglio Ciro o Ganzolo? Il web si divide

La classifica marcatori Serie A vede Ciro Immobile a 35 gol ad una sola rete dal record assoluto detenuto da Gonzalo Higuain.

La disputa per la classifica marcatori di Serie A è ancora tutta aperta. Ciro Immobile è oramai padrone assoluto con 35 gol (Cristiano Ronaldo si trova a 31 ad una partita dalla chiusura del campionato). Il giocatore dalla Lazio punta il record assoluto di gol in serie A detenuto da Gonzalo Higuain del 2016 quando vestiva la maglia del Napoli. Sabato alle 20.45 Immobile, nato a Torre Annunziata, sfiderà proprio il Napoli al San Paolo e cercherà di raggiungere e magari superare il record detenuto da Higuain. In questa stagione Immobile ha calciato anche 14 rigori, mentre Higuain nella sua annata spettacolare riuscì a raggiungere le 36 reti tirando solo 3 rigori.

Marcatori Serie A: Immobile sfida Higuain

Intanto in queste ore, a campionato praticamente già concluso, il popolo del web si sofferma proprio su questa sfida a distanza tra Higuain e Immobile. Ad incidere su questa vicenda c’è anche il modo in cui Higuain è andata via da Napoli, che lo ha fatto etichettare come traditore. I tifosi azzurri non gli hanno mai perdonato quella fuga in gran segreto alla Juventus, per questo qualcuno quasi spera che Immobile possa battere il suo record.

Ma c’è chi invece spera che il record per il miglior marcatore della Serie A possa resta a Gonzalo Higuain, dato che lo ha realizzato quando indossava la maglia del Napoli. La classifica marcatori di Serie A per ora parla chiaro, la possibilità di raggiungere l’argentino è veramente a portata di mano. Inoltre nelle ultime partite Immobile è apparso scatenato e la voglia di mettere a segno il record di reti gli darà sicuramente uno stimolo in più. Sarà la difesa del Napoli, in preparazione per la sfida con il Barcellona, a dovergli impedire di raggiungere il sogno.