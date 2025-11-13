13 Novembre 2025

De Maggio: “Tutto concordato, Conte torna lunedì. Nessun caso”

redazione 13 Novembre 2025
Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal per chiarire definitivamente i dubbi e le illazioni sorte attorno all’assenza di Antonio Conte alla ripresa degli allenamenti del Napoli.

Secondo quanto spiegato da De Maggio, si tratta di un permesso programmato da tempo e concordato con il club, anche in concomitanza con i 18 anni della figlia Vittoria. Nessuna frattura, nessun caso: «Era tutto previsto», ha detto il direttore, ribadendo che i vertici del Napoli lo hanno «tranquillizzato al 600%».

De Maggio ha chiarito inoltre il motivo della tempistica: appena Conte tornerà a dirigere la squadra, ossia lunedì, il calendario sarà un blocco unico fino a gennaio, senza pause utili per rifiatare. Il Napoli affronterà Atalanta, Qarabag, Roma, Coppa Italia, Juventus, Benfica, Udinese e Supercoppa: un tour de force continuo.

«Era il momento giusto per staccare la spina e ricaricare le energie», ha aggiunto De Maggio, sottolineando che Conte ha saltato soltanto tre allenamenti, peraltro senza la presenza dei nazionali. L’invito è chiaro: «Non andate dietro a teorie fantasiose. Lunedì Conte tornerà regolarmente».

