Viviano: “La figura da allenatore di Conte mi sta sulle palle”

Alle prese con le difficoltà del Napoli campione d’Italia, Antonio Conte incassa anche le critiche di Emiliano Viviano. L’ex portiere, oggi opinionista, ha parlato senza filtri durante il podcast Centrocampo. Le sue parole: «Non conosco Conte, magari come persona è il più bravo del mondo, ma la sua figura da allenatore, per come lo fa, mi sta sulle palle. Quando parla e fa l’allenatore non riesco a sopportarlo. Poi so da tante persone che è una persona per bene: ma io ho il difetto che non dico le bugie, mi sta antipatico».

Viviano ha poi approfondito il motivo della sua antipatia: «Si lamenta sempre per tutto, non gli va mai bene niente, dice che ce l’hanno tutti con lui ed è la cosa che odio di più. “Non parlo mai di arbitri”, e una settimana prima ne ha parlato. “Vengo io e non vengono i presidenti”, ma due mesi prima dice altro. Internet non cancella, non so come si possa fare: lui probabilmente va in stato di trance».

Non solo. L’ex portiere critica anche alcune uscite del tecnico: «Sta esagerando: prima lancia una frecciata a Chivu, poi con Fabregas, quella roba non mi piace per niente».

Viviano, però, pur non risparmiando giudizi severi, riconosce la statura tecnica dell’allenatore azzurro: «È un grande allenatore, uno dei migliori. Preferisco la proposta di altri, però è fenomenale».