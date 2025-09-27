27 Settembre 2025

Caterina Balivo: «Il mio Napoli, la mia fede. Due scudetti in tre anni? Un sogno»

redazione 27 Settembre 2025
Caterina Balivo: «Il mio Napoli, la mia fede. Due scudetti in tre anni? Un sogno»

ROMA – «Sportiva per necessità e tifosa del Napoli per fede innata». Così si definisce Caterina Balivo, tornata da poco a guidare il pomeriggio di Rai 1 con La volta buona. In un’intervista concessa a Elisabetta Esposito per la Gazzetta dello Sport, la conduttrice racconta il suo rapporto con lo sport, con il calcio e soprattutto con il Napoli, passione che attraversa la sua vita fin da bambina.

«Io c’ero con Maradona»

Balivo ricorda le prime volte allo stadio al fianco del padre: «Ho iniziato ad andare a 6-7 anni, era il Napoli di Maradona… cioè ragazzi, io veramente ho visto Maradona, io c’ero!». Ma non solo i fasti dell’argentino: «Ero presente anche con il Napoli di Naldi in Serie B, ho visto il fallimento e la risalita con De Laurentiis dalla Serie C. Nonostante la retrocessione terribile, lo stadio era sempre pieno».

Due scudetti e la riconferma di Conte

Per Balivo, gli ultimi anni sono stati la ricompensa di tanta passione. «Due scudetti nel giro di tre anni sono qualcosa di enorme – ha raccontato alla Gazzetta dello Sport –. Vorrei fare una statua a Conte: la notizia più bella dell’anno è stata la sua riconferma, più della mia a La volta buona (ride, ndr). Con il Napoli non era facile, ma era giusto che dopo un anno così difficile arrivasse lui».

«Il calcio è come la vita»

«Alle fine il calcio è un po’ come la vita – ha aggiunto Balivo nell’intervista raccolta dalla Gazzetta dello Sport –: c’è chi sale, chi scende, chi cade e chi si riprende. Pensate a quanto piangevamo dopo l’addio di Spalletti… invece è arrivato Conte e abbiamo vinto ancora. È incredibile, ma bisogna godersi il momento».

Dal canto alla Champions

Dopo la pizza in piazza per il tricolore di Spalletti, Balivo aveva promesso una canzone per quello di Conte: «Ho cantato Memole con Paola Barale, ma forse non vale. A Natale canterò qualcosa di importante per Napoli e il mio Napoli tricolore». Sul futuro in Europa scherza: «La Champions? Mi volete far morire? Sarebbe bellissimo, ma due scudetti in tre anni sono già un regalo enorme».

Gli sportivi in tv

Non solo calcio. In studio Balivo sogna di portare Julio Velasco: «Lo cerco da un anno, so tutto di lui. La sua storia mi emoziona, ho pianto guardando le ragazze del volley vincere l’oro olimpico». Nel suo salotto televisivo sono già passati campioni come Filippo Ganna, Alice Volpi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Stefano Tacconi, Clemente Russo e i Maddaloni: «Gli sportivi hanno una testa quadrata che a me piace – ha detto alla Gazzetta dello Sport –. Lo sport è uno degli ultimi spazi in cui se sei bravo emergi, per questo va protetto».

Altro

Lecce-Napoli, Jolanda De Rienzo: "Per Spalletti c'è una buona notizia"

Jolanda De Rienzo: «Mi dissero che non avrei più lavorato. Ho perso 8 kg in una settimana, ma la comunicazione mi ha salvata»

redazione 19 Settembre 2025
VIDEO Esposito svela: "Ho contribuito al trasferimento di Kvaratskhelia al Napoli"

Salvatore Esposito: «Napoli, niente scuse. Con Conte vinciamo. E il futuro sarà ancora più bello»

redazione 23 Maggio 2025
Napoli, Siani: "Ogni partita è una preoccupazione, serve ritrovare l'entusiasmo"

Alessandro Siani: «Il Napoli? È il prolungamento dell’anima. Ora voglio “I fantastici 4”»

redazione 21 Maggio 2025
Screenshot 2025-05-18 105125

Rivieccio: «Napoli troppo brutto per perdere. Conte e De Laurentiis, restate uniti»

redazione 18 Maggio 2025
Screenshot 2025-05-15 102910

Massimiliano Gallo: «Conte ha fatto un capolavoro. E ora il Maradona va rinnovato, ma deve restare dov’è»

redazione 15 Maggio 2025
Scudetto Napoli, Laurito: "Andrò in giro nuda coperta solo da una bandiera azzurra"

Laurito: “Napoli è già al top. Scudetto? No comment, ma il fermento è palpabile”

redazione 11 Maggio 2025

Ultimissime

Matteo Politano - fonte LaPresse - Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Politano, l’uomo che unisce Spalletti e Conte: «Simbolo di continuità e maturazione»”

redazione 27 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-27 081141

Caterina Balivo: «Il mio Napoli, la mia fede. Due scudetti in tre anni? Un sogno»

redazione 27 Settembre 2025
edoardo e aurelio de laurentiis-imagoeconomica-napolipiu.com

Purtroppo è tutto vero: NAPOLI ESCLUSO DAL CAMPIONATO | De Laurentiis denuncia la Lega

Lorenzo Gulotta 27 Settembre 2025
1f4a2a5ab0 (3)

Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza difesa: a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus”

redazione 27 Settembre 2025
Di Gennaro preliminare attenti all'Hoffenaim. Ecco quale sarebbe l'errore...

Milan-Napoli, Di Gennaro: «A centrocampo la chiave del big match»

redazione 27 Settembre 2025