19 Settembre 2025

Jolanda De Rienzo: «Mi dissero che non avrei più lavorato. Ho perso 8 kg in una settimana, ma la comunicazione mi ha salvata»

redazione 19 Settembre 2025
Lecce-Napoli, Jolanda De Rienzo: "Per Spalletti c'è una buona notizia"

Nel suo editoriale su Fanpage.it, Gennaro Marco Duello raccoglie la testimonianza di Jolanda De Rienzo, che a distanza di undici anni dall’umiliazione televisiva subita in diretta da Valter De Maggio, ripercorre il suo percorso personale e professionale.

«Non mi sento una vittima, mi sento una persona forte» spiega la giornalista a Fanpage.it. Una frase che racchiude un cammino fatto di cadute e risalite, trasformando la ferita in resistenza e rilancio digitale. «All’epoca persi 8 kg in una settimana, non uscivo di casa. Mi avevano detto che non avrei più lavorato». Poi il video della sua cacciata divenne virale su YouTube: «Lì ho capito che l’opinione pubblica era dalla mia parte e mi ha ridato la forza di reagire».

Tra Champions, Napoli e il futuro

Inviata a Manchester per seguire la Champions League, De Rienzo racconta a Fanpage.it l’atmosfera di festa tra i tifosi azzurri e l’approccio di Conte. «Il Napoli arriva da allievo, non da maestro. Ma vivere la Champions era un’emozione che la città attendeva da tempo». Grande attenzione anche a De Bruyne: «Ha la capacità di leggere la partita in tutte le fasi, Conte ha rivoluzionato il gioco per lui».

Sul futuro professionale, la giornalista spiega a Duello il suo desiderio: «Sogno un podcast per raccontare storie di calcio e di vita. Credo sia il mezzo di comunicazione del futuro».

«Il pubblico è la mia forza»

Il ricordo della ferita è ancora vivido, ma il senso di rivalsa più forte. «Non so dove sarei oggi senza l’affetto del pubblico – confida a Fanpage.it –. La cosa più importante è raccontare, parlare. Anche chi è forte può avere debolezze».

Secondo Gennaro Marco Duello, la testimonianza raccolta su Fanpage.it è quella di una donna che non ha mai smesso di credere nella sua professione, che oggi utilizza i social, Twitch, Instagram e YouTube senza mai snaturare il proprio linguaggio. «Viva tutto il mondo della comunicazione – dice –. L’importante è non tradire se stessi».

Altro

VIDEO Esposito svela: "Ho contribuito al trasferimento di Kvaratskhelia al Napoli"

Salvatore Esposito: «Napoli, niente scuse. Con Conte vinciamo. E il futuro sarà ancora più bello»

redazione 23 Maggio 2025
Napoli, Siani: "Ogni partita è una preoccupazione, serve ritrovare l'entusiasmo"

Alessandro Siani: «Il Napoli? È il prolungamento dell’anima. Ora voglio “I fantastici 4”»

redazione 21 Maggio 2025
Screenshot 2025-05-18 105125

Rivieccio: «Napoli troppo brutto per perdere. Conte e De Laurentiis, restate uniti»

redazione 18 Maggio 2025
Screenshot 2025-05-15 102910

Massimiliano Gallo: «Conte ha fatto un capolavoro. E ora il Maradona va rinnovato, ma deve restare dov’è»

redazione 15 Maggio 2025
Scudetto Napoli, Laurito: "Andrò in giro nuda coperta solo da una bandiera azzurra"

Laurito: “Napoli è già al top. Scudetto? No comment, ma il fermento è palpabile”

redazione 11 Maggio 2025
Pistocchi: "Allegri-Juventus? Zero titoli, ma gli piace essere strapagato"

Pistocchi: «Napoli favorito per lo scudetto. Inter stanca, il vero problema sono i viaggi»

redazione 24 Aprile 2025

Ultimissime

Lecce-Napoli, Jolanda De Rienzo: "Per Spalletti c'è una buona notizia"

Jolanda De Rienzo: «Mi dissero che non avrei più lavorato. Ho perso 8 kg in una settimana, ma la comunicazione mi ha salvata»

redazione 19 Settembre 2025
chiariello-editoriale

Chiariello: «Napoli remissivo? No, contro il City è stata una commedia in tre atti»

redazione 19 Settembre 2025
Figc

RETROCESSIONE DIRETTA IN SERIE D: pena severa della FIGC | Squadra fuori dal campionato

Marco Fanfani 19 Settembre 2025
guardiola napoli

Guardiola, applausi e controllo totale: «City in crescita, Napoli avversario tosto»

redazione 19 Settembre 2025
allegri conte-lapresse-napolipiu.com (2)

Il mister tira un sospiro di sollievo: recupero importante per Milan-Napoli | Può essere l’uomo decisivo

Lorenzo Gulotta 19 Settembre 2025