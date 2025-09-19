La Serie A e un Mondiale in bacheca: lascia il calcio con effetto immediato | Carriera breve ma intensa

Una scelta inaspettata, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il calciatore ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Il calcio saluta un giocatore che è riuscito a fare la differenza nel corso della propria esperienza. La sua carriera ha avuto inizio nelle giovanili dell’Olympique Lione, dove ha rapidamente scalato le gerarchie fino a diventare titolare fisso. Con il Lione, ha vinto la Coupe de France e il Trophée des Champions nella stagione 2012-2013.

Nel 2016, il suo talento ha attirato l’attenzione del Barcellona, che lo ha acquistato per circa 25 milioni di euro. Al Camp Nou, ha continuato a brillare, contribuendo alla conquista di due titoli di La Liga e tre Coppe del Re. La sua intesa con i compagni di squadra e la sua presenza in difesa sono state fondamentali per il successo della squadra catalana. Tuttavia, le sue apparizioni sono diminuite a causa di infortuni al ginocchio che ne hanno limitato la carriera.

A livello internazionale, ha rappresentato la Francia in diverse competizioni giovanili, vincendo il Campionato mondiale Under-20 nel 2013. Il suo debutto in nazionale maggiore è avvenuto durante gli Europei del 2016, dove la Francia è arrivata in finale. Nel 2018, è stato un pilastro nella difesa della nazionale francese che ha trionfato ai Mondiali in Russia. Ha segnato un gol decisivo in semifinale contro il Belgio e ha giocato un ruolo cruciale anche nella finale vinta contro la Croazia.

Nel corso degli anni, ha affrontato numerosi problemi fisici, in particolare al ginocchio, che hanno limitato la sua capacità di giocare con continuità. Nonostante gli sforzi per tornare al meglio della forma, gli infortuni hanno continuato a ostacolare la sua carriera. Nel 2023, ha deciso di trasferirsi al Lille, cercando una nuova opportunità in Ligue 1, non prima di passare da Lecce.

Le tante esperienze

Tuttavia, anche al Lille, le sue apparizioni sono state limitate a causa di persistenti problemi fisici. Durante la sua carriera, ha accumulato un totale di 133 presenze con il Barcellona, contribuendo significativamente ai successi del club. A livello internazionale, ha collezionato 31 presenze con la nazionale francese, segnando 4 gol.

La sua capacità di leggere il gioco e di intervenire tempestivamente lo ha reso un difensore centrale di grande valore. Nonostante le difficoltà fisiche, ha sempre mostrato determinazione e impegno in campo. Ma ora ha deciso di smettere.

L’annuncio

Stiamo parlando di Samuel Umtiti, che ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 31 anni. La decisione è stata influenzata dalla persistente problematica al ginocchio e dalla difficoltà di trovare un nuovo club disposto a ingaggiarlo. In un messaggio sui social media, ha espresso gratitudine a tutte le persone che lo hanno supportato durante la sua carriera.

“Dopo una carriera intensa con alti e bassi, è arrivato il momento di salutarci… Ho dato tutto me stesso con passione e rimpianto niente. Voglio ringraziare tutte le società, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho potuto stare”. Ecco le parole pubblicate dall’oramai ex calciatore.