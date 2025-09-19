Conte telefona Mirko Vucinic: è un’offerta irrinunciabile | Presentazione ufficiale allo staff
Mirko Vucinic e l’offerta che non si può rifiutare. L’ex attaccante parla con Conte e accetta le condizioni. Inizia la nuova avventura.
Antonio Conte e Mirko Vucinic, due nomi che hanno condiviso una parte importante della storia recente della Juventus, tornano ad incrociarsi. Secondo alcune indiscrezioni, l’attuale allenatore avrebbe contattato l’ex attaccante montenegrino con una telefonata privata.
Un gesto che ha immediatamente portato a pensare un coinvolgimento di Vucinic nello staff tecnico di Conte. Vucinic potrebbe quindi andare ad affiancare il mister salentino che sta guidando dallo scorso il Napoli che ha già portato sulla vetta della classifica del campionato italiano.
Durante il triennio juventino, Vucinic è stato uno degli attaccanti più utilizzati da Conte. Il tecnico salentino aveva grande fiducia nelle sue qualità, al punto da considerarlo un giocatore chiave nei primi scudetti del nuovo ciclo juventino. È dunque plausibile che oggi Conte abbia voluto attingere all’esperienza e ai ricordi di un suo ex punto di riferimento.
La telefonata, secondo le voci, sarebbe stata cordiale e improntata al rispetto reciproco. Una vera e propria chiacchierata per sondare il terreno e per cercare di convincere definitivamente il montenegrino che adesso sembra avere le idee decisamente più chiare rispetto al proprio futuro.
Il valore aggiunto
Conte, noto per la sua attenzione ai dettagli, non lascia nulla al caso. Confrontarsi con un ex calciatore che conosce a fondo il suo metodo di lavoro potrebbe aiutarlo a gestire al meglio lo spogliatoio attuale. Vucinic, dal canto suo, ha intrapreso un percorso da tecnico e la sua prospettiva può essere stata un valore aggiunto.
Questo contatto tra i due testimonia il legame tra due figure che hanno fatto la storia della Juve. Ora potrebbero ritrovarsi e dunque i loro cammini potrebbero nuovamente incrociarsi.
Il futuro
Nello specifico e, rispetto all’ipotesi della chiamata, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Mirko Vucinic è pronto a iniziare una nuova avventura da allenatore: non a caso sarà il nuovo commissario tecnico del Montenegro. L’ex attaccante di Lecce, Roma e Juventus assumerà la guida della nazionale. Dopo il ritorno nel 2022 come membro dello staff tecnico, per lui arriva la prima esperienza da CT.
Il debutto è fissato per la sosta di ottobre contro le Isole Faroe, match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Il Montenegro, inserito nel gruppo L con Croazia, Repubblica Ceca, Isole Faroe e Gibilterra, è attualmente quarto con 6 punti. Vucinic potrà contare anche su diversi giocatori che militano in Serie A, come Krstovic, Adzic e Marusic.