Douglas Costa rescinde, De Laurentiis gli offre un contratto | Torna in Italia dopo aver risolto le controversie in patria
Douglas Costa si è messo nei guai fuori dal rettangolo di gioco. De Laurentiis pronto a dargli una seconda chance in Italia.
Il Tribunale di Porto Alegre ha emesso un mandato d’arresto per Douglas Costa, ex attaccante della Juventus. La misura è legata al mancato pagamento degli alimenti per una somma che supera i 78mila euro, pari a quasi mezzo milione di reais. Una vicenda che ha reso impossibile il suo ritorno in Australia e ha portato alla fine dell’esperienza con il Sydney FC.
Il provvedimento prevede una condanna a 30 giorni di carcere e un mandato valido per 24 mesi. Ciò significa che il calciatore potrà essere fermato da qualunque autorità giudiziaria o di polizia. Non è la prima volta che si trova in una situazione simile: già due anni fa, ai tempi dei Los Angeles Galaxy, era stato accusato dello stesso reato.
Il club australiano ha annunciato ufficialmente la rescissione del contratto. “Abbiamo risolto di comune accordo – recita la nota del Sydney FC – poiché l’ala non è in grado di viaggiare verso l’Australia. Questioni legali e personali nel suo Paese d’origine glielo impediscono”. Con queste parole, la società ha ringraziato il giocatore per l’impegno mostrato.
L’avventura in Australia si chiude quindi dopo appena una stagione. Con la maglia celeste, Douglas Costa aveva collezionato 25 presenze, impreziosite da sei gol e otto assist. Numeri che avevano acceso l’entusiasmo dei tifosi e fatto sperare in un rilancio della sua carriera. Ma i problemi personali hanno interrotto bruscamente il percorso.
Le parole del giocatore
Dopo l’annuncio della rescissione, il giocatore ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento. Ha parlato di “anno incredibile con la maglia celeste” e ha espresso dispiacere per non poter rientrare in Australia. Allo stesso tempo, ha voluto rivolgere parole di gratitudine a compagni e tifosi, sottolineando quanto speciale fosse stata l’esperienza.
“Ricorderò sempre con affetto il mio periodo a Sydney – ha scritto Douglas Costa – giocare davanti ai tifosi è stato qualcosa di unico”. Ma adesso il brasiliano potrebbe avere immediatamente la possibilità di rilanciarsi. Sulle sue tracce ci sarebbe De Laurentiis pronto a ingaggiarlo.
Nuova avventura?
Il contratto con il Sydney FC è stato dunque ufficialmente rescisso e il futuro di Douglas Costa resta incerto. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno clamoroso in Italia, ipotesi che avrebbe del sorprendente considerando le sue recenti vicende. Tra i nomi accostati al brasiliano è spuntato quello del Bari di Luigi De Laurentiis.
L’idea però appare complicata da realizzare. Prima di pensare a una nuova avventura in Italia, l’ex Juventus dovrà infatti risolvere i suoi problemi legali in Brasile. Solo una volta sistemata la situazione in patria, si potrà capire se davvero esistono margini per un suo rientro nel campionato italiano.