13 Novembre 2025

Il Mattino: “Dentro il “metodo Conte”: intensità, regole ferree e quel malessere che ora scuote il Napoli”

redazione 13 Novembre 2025
Il Mattino: “Dentro il “metodo Conte”: intensità, regole ferree e quel malessere che ora scuote il Napoli”

Antonio Conte -fonte LaPresse - Napolipiu

Come sottolinea Il Mattino, lo sfogo di Lobotka e le parole di Lang hanno aperto un vaso di Pandora che Conte non avrebbe voluto vedere scoperchiato. Le affermazioni dell’olandese — «durante quei 28 giorni non ho mai visto il pallone» — sono definite dal quotidiano come «profondamente inesatte». Perché, ricorda Il Mattino, il pallone nel metodo Conte non manca mai: viene tolto soltanto nella parte finale, quando arrivano le ripetute “a secco”.

Gli allenamenti estivi erano aperti al pubblico: tutto documentato, nulla di misterioso. La seduta contiana è ossessiva, serrata, continua. Era così a maggio, quando ha portato il Napoli allo scudetto, ed è così oggi. Eppure qualcuno nello spogliatoio sembra averlo dimenticato. Il Mattino ricorda come già nel 2019, con Ancelotti, si criticassero gli allenamenti per l’intensità opposta: troppo leggeri. Ora il pendolo è tornato dall’altra parte e Conte — definito «un sergente Hartman» dal quotidiano — pretende il massimo, sempre.

«Ho un’ossessione maniacale per la vittoria», ripete spesso il tecnico. Il Mattino lo descrive come un allenatore incapace di concepire la sconfitta, fedele a un pensiero semplice e feroce: «Non puoi correre un Gran Premio a 300 all’ora la domenica se in settimana vai a 120». Da qui nasce tutta la sua filosofia.

La cultura del lavoro è il centro del suo mondo. Ogni minuto dell’allenamento — racconta ancora Il Mattino — è finalizzato al miglioramento tecnico, tattico e fisico. Dal torello al possesso palla, dalle conclusioni alle sedute tattiche interminabili: non esistono scorciatoie. Per Conte l’intensità efficace parte dall’80-85% della frequenza cardiaca massima, mantenuta per minutaggi prolungati. Uno standard che richiede sacrificio, forza mentale, resistenza allo stress.

Il quotidiano ricorda come tutto nasca dai maestri del tecnico: il professor Gianpiero Ventrone, poi Antonio Pintus. Conte ha preso, mescolato, aggiunto. E da laureato in scienze motorie, applica ogni fondamento scientifico al campo. Nelle sue settimane c’è sempre un blocco dedicato alla corsa “a secco”: la parte più dura, quella che mette alla prova muscoli e testa. È lì, sottolinea Il Mattino, che nasce la resilienza di un gruppo. È lì che si è costruito lo scudetto arrivato partendo da un decimo posto.

Conte è esigente, anche più della media. La sua ossessione è creare calciatori capaci di resistere alla difficoltà e reagire durante la partita. La testa e il corpo devono andare insieme. «La squadra deve saper soffrire, piegarsi e rialzarsi», scrive Il Mattino, spiegando come questa mentalità sia parte integrante del lavoro quotidiano.

Il tecnico guarda e analizza tutto: ore di video, montagne di dati statistici generati da algoritmi dedicati. Non cambia nulla del suo metodo, neppure ora che il Napoli sembra smarrito. Nelle ultime settimane ha aumentato volume e intensità, nonostante i mugugni di chi fatica a reggere il ritmo.

Resta da capire dove sia davvero il problema: nella testa, nei muscoli o in entrambe le zone. Conte non arretra. E il Napoli, oggi più che mai, è chiamato a seguirlo.

Altro

conte-lapresse-napolipiu.com (2)

Il Mattino: “Conte, giorni di verità: assenza pesante e scenari aperti. Napoli in attesa”

redazione 13 Novembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Napoli, il silenzio che fa rumore: Conte lontano dal campo. La pausa diventa un caso”

redazione 13 Novembre 2025
Xavi Hernandez

Repubblica: “L’esilio azzurro di Conte in permesso fino a lunedì. Spunta Xavi”

redazione 13 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (6)

Napoli, allenamento senza Conte: il tecnico tornerà lunedì

redazione 12 Novembre 2025
spinazzola-manna-lapresse-napolipiu.com

Il Mattino: “Napoli, il fuoco amico”

redazione 12 Novembre 2025
debruyne-lapresse-napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, ecco gli scontenti”

redazione 12 Novembre 2025

Ultimissime

De Maggio: "Grandi novità sul Napoli, mi è arrivata una notizia"

De Maggio: “Tutto concordato, Conte torna lunedì. Nessun caso”

redazione 13 Novembre 2025
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Il Mattino: “Dentro il “metodo Conte”: intensità, regole ferree e quel malessere che ora scuote il Napoli”

redazione 13 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (2)

Il Mattino: “Conte, giorni di verità: assenza pesante e scenari aperti. Napoli in attesa”

redazione 13 Novembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Napoli, il silenzio che fa rumore: Conte lontano dal campo. La pausa diventa un caso”

redazione 13 Novembre 2025
Xavi Hernandez

Repubblica: “L’esilio azzurro di Conte in permesso fino a lunedì. Spunta Xavi”

redazione 13 Novembre 2025