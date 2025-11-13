Il Mattino: “Conte, giorni di verità: assenza pesante e scenari aperti. Napoli in attesa”

Come ricostruisce Il Mattino, sono giorni di attesa e di verità per il Napoli. Antonio Conte ha scelto ancora una volta di sorprendere tutti: alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno non si è visto, nonostante fosse il primo giorno utile per ritrovare la squadra – almeno quella parte non impegnata in nazionale. Il tecnico ha deciso di rimanere a Torino, scelta che Il Mattino definisce come «un altro segnale», una nuova tappa di un momento estremamente delicato.

La società ha comunicato che Conte tornerà soltanto lunedì, spiegando che si tratta di un permesso concordato da tempo. Ma Il Mattino sottolinea come mai, da quando è al Napoli, il tecnico fosse rimasto lontano così a lungo dal centro sportivo. Un’assenza che, per quanto formalmente giustificata, apre inevitabilmente scenari e interpretazioni.

Per Aurelio De Laurentiis, ricorda ancora Il Mattino, il caso non esiste: il presidente considera Conte blindato e imprescindibile, convinto che solo lui possa riportare il Napoli sui binari giusti. Il patron, spiegano fonti vicine alla società riportate da Il Mattino, non ha alcun dubbio sull’allenatore. Ma non è scontato che lo stesso valga per Conte.

L’ombra dell’addio, scrive il quotidiano, «non è del tutto sparita». Non ci sono dimissioni, nessuna lettera, nessuna rottura formale. Tuttavia Conte ha ancora interrogativi da sciogliere: non ha gradito le critiche ai suoi metodi, non ha apprezzato alcune dichiarazioni provenienti dallo spogliatoio – Il Mattino cita in particolare l’intervista di Lobotka – e non intende sentirsi un semplice traghettatore verso un piazzamento Champions “di comodo”.

Secondo Il Mattino, questi tre giorni di permesso hanno una doppia funzione: aumentare la pressione sulla squadra, responsabilizzarla, e allo stesso tempo permettere al tecnico di schiarirsi le idee. Conte ha percepito chiaramente anche il sostegno del pubblico, schieratosi con lui dopo lo sfogo di Bologna, interpretato non come un eccesso ma come un messaggio calcolato per scuotere l’ambiente.

Resta il fatto che la sua assenza è pesantissima. Tutti gli occhi erano puntati ieri su Castel Volturno per capire se Conte avrebbe guidato la squadra, e non esserci – sottolinea Il Mattino – ha inevitabilmente generato ansia e attesa. Non solo tra i tifosi: anche alcuni nazionali hanno chiesto informazioni sul forfait del loro allenatore.

Stellini dirige gli allenamenti secondo il programma impostato da Conte, senza riduzioni di carico o modifiche legate all’assenza del tecnico. De Laurentiis, al momento all’estero, tornerà la prossima settimana: quando Conte farà ritorno, non è escluso che i due possano affrontare direttamente la situazione.

Intanto, oggi rientra Anguissa per gli esami che dovranno certificare l’entità del problema muscolare accusato in nazionale. Il Mattino parla di sensazioni «non buone»: si teme uno stop di 30-40 giorni. Se fosse confermato, il camerunese tornerebbe solo dopo la Coppa d’Africa, sempre che possa parteciparvi.

La prossima settimana sarà decisiva per tutti. Conte compreso.