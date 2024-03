Classifica senza errori arbitrali 27 giornata serie A: Sono tredici i rigori non assegnati ai partenopei

Gli arbitri hanno influenzato pesantemente i risultati dell’ultima giornata di Serie A. Come sarebbe la classifica senza errori arbitrali.

CALCIO NAPOLI – Ennesima giornata nera per gli arbitri italici. Disastro totale a Roma e a Napoli ma non certo hanno avuto fortuna il Monza, con Piccinini, e il Genoa con Ayroldi.

Scopri come sarebbe la classifica di Serie A senza gli errori degli arbitrali nell’ultima giornata di campionato, con approfondimenti su ogni singola svista.

Lazio – Milan 0 – 1, Di Bello (Di Paolo).

Dopo il giro delle sette chiese e i piagnistei a reti unificate (Rai compresa) dopo il netto e sacrosanto rigore subito contro l’Atalanta, risorge il Milan con gli unifilari errori di Di Bello a Roma.

Non è bastato il rigore solare negato ai biancocelesti al 12’ (Maignan travolge Castellanos), ci sono state pure tre espulsioni in danno dei laziali. Comunque nulla che già non si sappia su quanto combinato da Di Bello a Roma nonostante la buona volontà di cronisti e moviolisti della prima e seconda ora.

Monza – Roma 1 – 4, Piccinini (Pairetto).

Non tragga in inganno il risultato finale. Sul punteggio di 0 a 1, al 40’, manca l’espulsione di Paredes per la tacchettata rifilata a Djuric a terra. Nelle file giallorosse è graziato anche Cristante dal cartellino rosso.

Napoli – Juventus 2 – 1, Mariani (Irrati).

La vittoria azzurra non cancella lo sconcertante arbitraggio di Mariani. Se è inaccettabile quanto sia stato consentito a Bremer nell’impedire a Osimhen di giocare, il Mariani di Aprilia ne ha combinate di tutti i colori contro il Napoli e non è la prima volta che accade. Al 2’ è negato un rigore al Napoli per fallo (prolungata trattenuta) di Cambiaso ai danni di Kvaratskhelia.

Oltre al rigore manca anche l’ammonizione al giocatore bianconero. Al 13’ Bremer spinge Osimhen e Mariani non fischia neanche il fallo. Al 14’ Alcaraz spinge Kvaratskhelia e Mariani fischia il fallo senza estrarre il cartellino giallo. Al 16’ c’è il fallo di Cambiaso su Kvaratskhelia. Solo al 18’, al terzo sistematico fallo su Kvaratskhelia, è ammonito un giocatore bianconero.

Tardivo ma indiscutibile il cartellino giallo mostrato a Vlahovic per l’ennesimo fallo compiuto dagli avversari sul fuoriclasse napoletano. Al 19’ sui 4 falli fischiati alla Juventus tre sono stati compiuti su Kvaratskhelia. Al 26’ c’è il semplice cartellino giallo a Bremer per fallo da ultimo difendente su Osimhen; nella circostanza resta ancora silente Irrati al VAR. Al 28’ è finalmente ammonito Cambiaso per fallo su Kvaratskhelia.

Al 45’ sono 7 i falli bianconeri contro uno solo napoletano. Kvaratskhelia ha subito già 5 falli. Al 56’ non è ammonito per la seconda volta Cambiaso per la vistosa trattenuta ai danni di Kvaratskhelia; Mariani assegna solo la rimessa laterale alla Juventus. Allegri sostituisce opportunamente Cambiaso con Weah al 66’.

Il calcio di rigore assegnato agli azzurri smorza tutte le eventuali recriminazioni e polemiche, ma resta il dato che il Napoli è penalizzato per la 15 volta in campionato. Sono tredici i rigori non assegnati ai partenopei.

Inter – Genoa 2 – 1, Ayroldi (Paterna).

Nella giornata nera per gli arbitri, avremmo fatto a meno degli errori di Ayroldi. Praticamente inventato il calcio di rigore che di fatto chiude la gara di Milano. Frendrup non commette fallo su Barella.

Classifica senza errori arbitrali 27 giornata serie A 20023/2024

Gli errori arbitrali continuano ad alimentare polemiche nel campionato di Serie A. Nell’ultima 27ª giornata, diversi episodi controversi hanno inevitabilmente influenzato i risultati delle partite, scatenando le proteste di società, allenatori e tifosi. Ecco come sarebbe la classifica senza gli errori arbitrali alla 27 giornata di serie A 2023/2024

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 72 Inter 58 -14 Juventus 57 Bologna 53 +2 Milan 56 Napoli 53 +10 Bologna 51 Juventus 48 -9 Roma 47 Milan 47 -9 Atalanta 46 Atalanta 46 Napoli 43 Roma 42 -5 Fiorentina 42 Fiorentina 41 Lazio 40 Lazio 41 +1 Torino 37 Torino 40 +3 Monza 36 Monza 37 +1 Genoa 33 Genoa 35 +2 Empoli 25 Verona 27 +4 Lecce 25 Empoli 26 +1 Frosinone 24 Lecce 26 +1 Udinese 24 Cagliari 24 +1 Cagliari 23 Frosinone 24 Verona 23 Udinese 24 Sassuolo 20 Sassuolo 20 Salernitana 14 Salernitana 15 +1

