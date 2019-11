Clamoroso. “Cristiano Ronaldo lascia la Juve se non arriva la Champions”. L’indiscrezione viene lanciata da Eduardo Inda, direttore di OKDiario.

Lo stesso giornalista aveva anticipato l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018. L’ipotesi sembra più che accreditato con il calciatore portoghese che già ha avuto diversi screzi con Maurizio Sarri.

Cr7 sul mercato

“Cristiano Ronaldo lascia la Juve” a determinare la sua permanenza a Torino, secondo Eduardo Inda direttore OKDiario, sarebbe la vittoria o meno della Champions League. Obiettivo che la i bianconeri hanno visto sfuggire più volte negli ultimi anni, nonostante le finali raggiunte ai tempi di Max Allegri. L’ossessione Champions per la Juve ora è acuita dalla possibilità di un addio di Cristiano Ronaldo, ovvero il calciatore preso dal Real Madrid che avrebbe dovuto essere determinante per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Eppure nonostante il ingresso in squadra la Juve lo scorso anno non è andata nemmeno vicino alla vittoria del titolo finale. Quest’anno ci sta riprovando, ma la strada è ancora molto lunga ed impervia.

Ronaldo e Sarri

Il possibile addio di Cristiano Ronaldo potrebbe essere determinato anche da un rapporto non proprio idilliaco con il nuovo tecnico Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli al suo arrivo sulla panchina bianconera come prima tappa, ebbe proprio il ‘battesimo’ con Cr7; raggiunto in barca per fare la conoscenza e parlare di tattica. In questa stagione c’è stato già qualche battibecco con l’allenatore che in alcune occasioni ha preferito lasciarlo fuori per farlo riposare, oppure toglierlo dal campo. L’ultima sostituzione, quella avvenuta in Juve-Milan ha del clamoroso. L’attaccante portoghese sostituito da Dybala (risultato poi decisivo per vincere la partita ndr) decise di lasciare addirittura lo stadio prima del fischio finale, perché non aveva gradito la decisione del suo allenatore. “Cristiano Ronaldo lascia la Juve” dunque è una voce che potrebbe avere più di un fondamento, ma tutto sarà determinato dall’ossessione Champions.