Sarri vuole Fabian Ruiz alla Juventus. La risposta di De Laurentiis

Maurizio Sarri vuole Fabian Ruiz alla Juventus. Il tecnico bianconero segue anche Kantè. Arriva la risposta di De Laureentiis

Fabian Ruiz è uno dei più positivi nel Napoli, con margini di miglioramento ancora inesplorati. Il centrocampista spagnolo sta confermando le sue grandi qualità, per senso tattico e per abilità tecniche.

Ovunque sia stato impiegato da Ancelotti, Ruiz ha mostrato le sue qualità, quelle di cui si parlava già la scorsa estate.

Su tutte, spicca la grande capacità associativa, le letture del gioco e dello schieramento avversario che gli permettono di farsi trovare sempre disponibile per ricevere il pallone.

Fabian è stato premiato come miglior giocatore dell’Europeo Under 21 attirando l’attenzione di Barcellona e Real in Spagna e della Juventus in Italia.

Sarri vuole Fabian Ruiz alla Juventus

Le grandi qualità di Fabian Ruiz non sono sfuggite all’occhio dell’ex Sarri, come racconta il giornalista Fabio Santini, esperto di calciomercato, al programma televisivo Il Processo:

“Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, vuole un calciatore dal valore di cento milioni, almeno stando alle quotazioni di Ttransfermarkt. Mi riferisco a Kantè. E non solo. Il coach del club bianconero vuole anche Fabian Ruiz, centrocampista che sta facendo grandi cose in azzurro”.

La reazione di De Laurentiis

Fabian Ruiz ha le caratteristiche per diventare uno dei centrocampisti più completi del nostro campionato, imparagonabile a chiunque altro. Uno di quelli, anzi, su cui costruire i paragoni futuri.

Secondo quanto quanto riporta AreaNapoli.it, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha alcuna intenzione di cedere lo spagnolo Fabian Ruiz, soprattutto a una squadra italiana, in particolare alla Juventus.

Per l’ex Betis Siviglia vale il discorso fatto anche con gli altri top player del sodalizio campano.

I campioni lasceranno il Napoli solo qualora arrivassero delle offerte irrinunciabili e solo se gli stessi chiedessero apertamente alla società campana di essere ceduti a un altro club.