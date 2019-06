Spagna, Fabian Ruiz: “voglio vincere con il Napoli, altro che mercato”

Spagna, Fabian Ruiz vuole vincere l’Europeo Under 21 e un titolo con il Napoli. Il centrocampista andaluso parla alla vigilia della finale contro la Germania.







Questa sera Fabian Ruiz scenderà in campo con la Spagna, contro la Germania per la finale dell’Europeo Under 21.

Il centrocampista del Napoli è stato al centro di alcune voci di mercato. Il Real Madrid lo ha cercato ma De Laurentiis lo ha ritenuto incedibile, al suo ritorno in Italia prolungherà il suo contratto con gli azzurri.

Fabian Ruiz al quotidiano El Mundo, ha parlato della Spagna Under 21 e del Napoli, chiudendo le voci di mercato:

“Sogno di vincere l’Europeo Under 21 questa sera, sogno un titolo la prossima stagione con il Napoli e di poter andare poi all’Europeo del 2020 con la Nazionale maggiore spagnola”.

LA SPAGNA DI FABIAN RUIZ SFIDA LA GERMANIA

Questa sera la Spagna di Fabian Ruiz sfida la Germania per la finale dell’Europeo Under 21. Il centrocampista del Napoli è stato la rivelazione della competizione e potrebbe ripetersi nel 2020 con la nazionale maggiore.

La squadra di Kuntz arriva all’ultimo atto da imbattuta ed è reduce da una grande rimonta in semifinale contro la Romania, ma gli spagnoli possono contare sul trascinatore Fabian Ruiz e sull’imprevedibilità di Dani Ceballos.







SPAGNA-GERMANIA PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

La Spagna arriva alla finale con un bottino di 12 goal mentre la Germania ne ha segnati 13.

Le due finaliste potrebbero giocare così:

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Martin, Nunez, Vallejo, Firpo; Fabian Ruiz, Roca; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal. Allenatore: De La Fuente.

GERMANIA (4-1-3-2): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstadt; Ma. Eggestein; Oztunali, Dahoud, Neuhaus; Nmecha, Waldschmidt. Allenatore: Kuntz

ARBITRO: Jovanovic (Serbia)

Spagna e Germania, si giocherà alla Dacia Arena di Udine . La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 a partire dalle 20:45, e in streaming su RaiPlay e in differita su Rai Replay.