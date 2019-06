Il Real vuole Fabian, James si avvicina. Novità su younes e Ounas

Il Real vuole Fabian ma per gli azzurri è incedibile. James Rodriguez si avvicina al Napoli. Dal mercato arrivano novità per Ounas e Younes.







Il calciomercato durerà fino al 2 settembre ma il Napoli sembra avere le idee chiare. James Rodriguez, Lozano, Manolas e non si esclude una sorpresa.

Gli azzurri vogliono avvicinarsi alla Juventus di Sarri e De Laurentiis in accordo con Carlo Ancelotti sta conducendo, a giudicare dai nomi, una campagna acquisti di alto livello. Intanto il Real piomba su Fabian.

JAMES RODRIGUEZ SI AVVICINA AL NAPOLI

James Rodriguez è un calciatore di primo livello che vuole fortemente il Napoli e quando c’è la volontà è difficile che l’affare non si concluda. Il colombiano dalla Copa America dove è impiegato con la sua nazionale ha ammesso che il suo futuro dipende dal real Madrid.

Il Napoli lavora a braccio con Mendes. Le cifre sul tavolo sono importanti: Prestito oneroso da dieci milioni di euro, con riscatto obbligatorio, nel 2020 o nel 2021, da ventisette milioni. A James andranno 6,5 milioni a stagione. C’è persino l’adesione sui diritti d’immagine. Il Napoli sta pensando anche ad una presentazione alla Maradona per il colombiano.

QUESTIONE MANOLAS

Manolas al Napoli potrebbe chiudersi presto. In settimana ci saranno dei contatti tra Raiola e la Roma. quando ci sono in ballo operazioni del genere, gli agenti vogliono sicurezze e vanno a bussare alla porta del club di appartenenza.

Per aggirare discorsi di bilancio, il Napoli potrebbe pagare i 36 milioni per Manolas entro la fine del mese.

IL REAL SU FABIAN

Il Real vuole Fabian, ma il Napoli difficilmente lo lascerà partire. Una cessione di Fabian Ruiz in questa sessione di mercato sarebbe difficile da gestire.

Fabian non si potrebbe sostituire facilmente, inoltre il Real non offre più di 60 milioni.

La volontà del Napoli è quella di blindare Fabian Ruiz almeno per un’altra stagione perché sa che il suo valore è destinato ad aumentare ancora.

Per Cautelarsi, De Laurentiis sta seriamente pensando di inserire una clausola rescissoria nel prossimo rinnovo di Fabian.







NOVITÀ SU OUNAS E YOUNES.

Per quanto riguarda le cessioni Ounas verrà ceduto solo in prestito c’è il Parma in prima fila. Younes invece resterà in rosa, gli azzurri lo hanno comunicato anche agli agenti del calciatore.

Atalanta,Torino e Sampdoria hanno contattato Orgnoni, agente di Simone

Verdi, per chiedere informazioni circa un possibile trasferimento in questo mercato. Il Napoli è ancora indeciso sul giocatore.