Il Real Madrid su Fabian Ruiz. La chiave è James Rodriguez

Il Real Madrid vuole Fabián Ruiz (23 anni), centrocampista di Napoli. Secondo il quotidiano AS, la grande prestazione dell’Andaluso nel Campionato Europeo U21 ha convinto gli uomini della casa blanca, che hanno già iniziato a conoscere la fattibilità dell’operazione, ma farlo uscire da Napoli è piuttosto complicato. De Laurentiis non ascolterebbe offerte inferiori a 70 o 80 milioni.

IL REAL MADRID SU FABIAN RUIZ

L’interesse del Real Madrid per Fabian Ruiz non è nuovo, il problema principale per Florentino Perez è che il centrocampista non ha clausole. Il Napoli non ha voluto fissarne una perché credeva che il suo valore sarebbe aumentato, come è successo.

Il Napoli ha pagato la scorsa estate 30 milioni di euro per Fabian Ruiz e lo ha dichiarato “incedibile”. Il Club di Aurelio De Laurentiis non si chiude mai totalmente quando si tratta di vendere le sue stelle se arrivano offerte succose, ma nel caso di Fabian, gli azzurri vogliono aspettare almeno un altro anno.

I dirigenti del Napoli sono convinti che con le prestazioni della squadra e la Champions all’orizzonte la prossima estate il valore di mercato di Fabian ruiz aumenterà notevolmente può aumentare.

JAMES RODRIGUEZ PER ARRIVARE A FABIAN

Il Real Madrid vede in Fabian Ruiz il giocatore perfetto per rinforzare il centrocampo. In questa operazione c'è un terzo attore che può essere decisivo: James Rodriguez, rinforzo che Ancelotti ha richiesto per Napoli. L'allenatore italiano considera il colombiano un giocatore chiave per la prossima stagione e questo potrebbe essere un vantaggio per i blancos, dal momento che può costringere il Napoli a parlare per Fabián e stabilire un prezzo.







PRONTO IL RINNOVO PER FABIAN RUIZ

Il Napoli è solito fissare clausole molto alte ma in linea con i prezzi del mercato: Higuaín ne aveva una da 94.700.000 Euro poi pagata dalla Juventus nel 2016. Koulibaly, il giocatore con più mercato, ha una clausola da 150 milioni.

Nel caso di Fabián Ruiz l’idea del Napoli è quella di stabilire una clausola nel suo prossimo rinnovo.

Le prestazioni nella sua prima stagione in Italia è stata più alta del previsto: Fabian ha segnato sette gol e ha distribuito moltissimi assist nelle 40 partite che ha disputato. Portandolo ad essere un perno anche della nazionale spagnola U21 (ha segnato un grande gol contro la Polonia).