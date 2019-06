Napoli, James Rodriguez: “non so dove giocherò, chiedetelo al Real”

James Rodriguez in bilico tra il Napoli e il Real Madrid. Il Bandito ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ai media colombiani.







Il Napoli vuole James Rodriguez e continua trattare con il Real Madrid grazie alla mediazione di Mendes, il potente procuratore del colombiano.

La casa Blanca valuta il prezzo del giocatore ancora troppo alto secondo Aurelio De Laurentiis che in giornata ha attaccato la gazzetta dello sport.

Con gli azzurri James ha trovato l’intesa sia dal punto di vista dei diritti d’immagine, che da quello dello stipendio conun ingaggio che si aggirerà sui 6,5 milioni di euro circa.

James Rodriguez, in bilico tra Napoli e Real parla del proprio futuro dopo la vittoria con la sua Colombia contro il Paraguay:

“Il mio italiano? Pessimo (ride, ndr). Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che comandano molto ed io da qui non posso far nulla. Contatti con Zidane ? Non ho mai parlato con lui”

Sul Napoli James Rodriguez aggiunge:

“Non so dove giocherò la stagione 2019-2020 In questo momento il mio unico pensiero è la Copa America, perciò non so dove giocherò. In questo momento preferisco rimanere tranquillo”.