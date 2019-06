La SSc Napoli chiarisce il futuro di Allan e Insigne. La situazione

La SSc Napoli risponde su Allan e Insigne. Il Calcio Napoli smentisce alcune notizie di mercato apparse oggi sulla gazzetta.







Allan, Insigne e Koulibaly sono i tre nomi sui quali la gazzetta da qualche tempo sta inserendo sul mercato. Per la rosea gli arrivi di James Rodriguez, Manolas e forse Lozano verranno finanziati da cessioni eccellenti.

Fin qui tutto normale, è il gioco delle parti , del resto la gazzetta non è propriamente un giornale vicino al Napoli, come ha asserito più volte lo stesso Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, che non ha debiti con le banche, si sta muovendo sul terreno del calciomercato, forte di una solidità economica unica in Italia. Evidentemente non basta, un giorno tocca a Koulibaly essere in bilico, Manchetser City e Juventus, l’altro ancora ad Allan e Insigne. Insomma lo forza del Napoli è sottovalutata.

COMUNICATO SSC NAPOLI SU ALLAN E INSIGNE

Le costanti notizie che arrivano della rosea hanno costretto la Ssc Napoli a chiarire il futuro di Allan e Insigne. Il club azzurro, sul proprio profilo Twitter ha pubblicato un messaggio molto chiaro:

"La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione". "I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate







LE ULTIME SU JAMES E MANOLAS

La Ssc Napoli dopo aver chiarito il futuro di Allan e Insigne continua le trattative per Jamaes Rodriguez e Manolas.

Secondo il quotidiano il Mattino c’è una buona notizia per il Napoli nell’operazione-Manolas. La Roma ha fatto un passettino indietro sulla cifra per il difensore greco.

Manca pochissimo per l’annuncio di James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli. Stavolta la distanza va riducendosi tra richiesta e offerta, si galleggia sempre intorno a quei cinque milioni e dinamiche di bilancio che evidentemente esistono e vanno affrontate con accuratezza.