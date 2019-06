Allan: “James Rodriguez un calciatore mondiale. Non andrò al PSG”

Allan apre a James Rodriguez, il centrocampista Brasiliano vuole il Bandito al Napoli. sul futuro, Allan chiude al PSG.







Allan vuole James Rodriguez al Napoli. Il centrocampista ha parlato del campione colombiano e del suo futuro, che non sarà al PSG. Allan è stato per alcuni mesi nel mirino dei parigini, la grossa offerta formulata dal PSG al suo entourage lo aveva distratto al punto da condizionarne il rendimento in campionato. Dopo un lungo faccia a faccia con Carlo Ancelotti, il centrocampista è tornato sui suoi livelli ed è stato selezionato dalla nazionale brasiliana.

ALLAN VUOLE JAMES RODRIGUEZ AL NAPOLI

Al Termine della sfida vita dal Brasile 5-0 sul Perù Allan ha rilasciato alcune dichiarazioni su James Rodriguez. Il calciatore di Carlo Ancelotti ha risposto anche ai giornalisti che gli chiedevano lumi sul suo futuro e sulle indiscrezioni relative ad un possibile passaggio al Paris Saint-Germain:

“James Rodriguez al Napoli? E’ un calciatore di qualità mondiale. Se arriverà, ne saremo tutti molto contenti a Napoli. Sarri alla Juve? non ho avuto nessuna reazione. È stata una sua scelta e dobbiamo rispettarla. Noi siamo il Napoli e lui ora sarà un nostro avversario, cercheremo di batterlo.

Al termine della Copa America prenderò un areo e volerò a Parigi? No, assolutamente no: tornerò sicuramente a Napoli“.







ALLAN IN COPA AMERICA

La Copa América 2019 è la 46ª edizione del massimo torneo di calcio continentale per squadre nazionali maggiori maschili organizzato dalla CONMEBOL. Il torneo si tiene, per la quinta volta, in Brasile. Ha avuto inizio il 14 giugno e si concluderà il 7 luglio.

La Seleçao ha chiamato 23 giocatori, tra i quali spiccano 4 italiani, ovvero lo juventino Alex Sandro, il napoletano Allan, l’interista Miranda e il milanista Paquetà.

Allan durante la competizione sudamericana ha avuto modo di osservare da vicino la Colombia di James Rodriguez. Nella vittoria del Brasile contro il Perù il centrocampista del Napoli è entrato al minuto 70 al posto di Casemiro.