La Juve vuole Koulibaly. Il Napoli ride sulle notizie da Torino

La Juve vuole koulibaly dal Napoli, come i maggiori top club europei. Il difensore senegalese per De Laurenttis è incedibile.







Da quando Sarri si è seduto sulla panchina bianconera, da Torino è cominciata una campagna mediatica per portare koulibaly alla Juventus.

La gazzetta dello sport ogni giorno pubblica di un Manchester City pronto ad offrire 95 milioni al Napoli per il fortissimo difensore mentre Tuttosport, è sicuro che la Juventus presenterà una grossa offerta al Napoli per la sua stella.

La prima regola del giornalismo è quella di distinguere i fatti dalle opinioni, cosa che i sopraccitati quotidiani non hanno fatto. Le notizie della gazzetta e di Tuttosport sono tutte al condizionale: “potrebbe“.

Da Torino hanno l’abitudine di magnificare ogni cosa che riguarda la vecchia signora, con la tracotanza che contraddistingue i soliti noti. Ma a Napoli non sono fessi e De Laurentiis lo ha dimostrato.

MANCHESTER E JUVE SU KOULIBALY

Secondo Tuttosport, la dirigenza bianconera vuole ringiovanire il reparto arretrato ed avrebbe messo nel mirino il difensore del Napoli Kalidou koulibaly. Attenzione, però, al Manchester City: gli inglesi sarebbero pronti ad offrire 120 milioni per il senegalese. La proposta inglese potrebbe sparigliare le carte, ma la Juve, dal canto suo, può fare leva sugli ottimi rapporti che intercorrono tra il difensore e Sarri.

Stesso argomento e stesso protagonista anche per la gazzetta della sport.

LA JUVE VUOLE KOULIBALY? IL NAPOLI RIDE

Mentre da Torino fanno i conti senza l’oste, Aurelio De Laurentiis ride. Il presidente del Napoli è sempre stato una persona da non sottovalutare e come dice il detto “o’ cafone lo fai fesso una sola volta” dopo l’esperienza Higuain, il patron azzurro ha riservato nel rinnovo per koulibaly una clausola rescissoria da 150 milioni valida solo per l’estero, battezzata clausola anti-Juve.

Lo stesso Koulibaly ha fatto sapere pubblicamente di non essere interessato ad alcuna offerta proveniente da casa Juve.







IL NAPOLI SOTTOVALUTATO

Gli azzurri si stanno muovendo sul mercato su nomi di altissima qualità, il tutto senza avere la necessità di dover vendere nessun big. Le cessioni, programmate con Ancelotti, riguardano tutti quei calciatori che non hanno reso secondo le aspettative: Hysaj, Mario Rui, Verdi, Diawara, Rog, Ounas…

La grande liquidità di cui dispone il Club associato al fatto di non aver debiti con le banche, cose che non può vantare la Juventus, consentono al Napoli qualsiasi movimento sul calcio mercato.

Solo questo dovrebbe far riflette chi sistematicamente prova a portare l’acqua al mulino bianconero. Così mentre da Torino se la cantano e sa la suonano, a Napoli se la ridono!