CORRIERE. Napoli, Hysaj verso l’Atletico, offerti 20 milioni

Hysaj verso l’Atletico al Napoli 20 milioni. Il terzino verso la Spagna.“El Cholo” Simeone ha dato suo ok.

ATLETICO 20 MILIONI AL NAPOLI PER HYSAJ



Napoli, per Elseid Hysaj, l’Atletico Madrid è passato alla fase operativa, ha preparato l’offerta – venti milioni – e si sta avvicinando al Napoli, per farlo vacillare. “el Cholo” Simeone gli ha dato il via ad Andrea Berta, il penipotenziario dell’area tecnica, si legge sul corriere dello Sport.

l’Atletico Madrid vorrebbe fare in fretta, consapevole che non potrà essere un contatto a chiudere un contratto.

IL CHOLO VUOLE HYSAJ

I tempi dei «negoziati», si sa, variano, spesso dipendono dagli interpreti, dalle volontà e dalle aspirazioni: la cifra stanziata per investire sul laterale di destra (e di sinistra), ora che sta per partire Santiago Arias è quella, in teoria prendere o lasciare, ma poi si può discutere, trovare una formula che accontenti entrambi e che consenta di certificare un affare per due.

Hysaj è, nel disegno del Cholo e in quello di Andrea Berta, il fluidificante ideale per fronteggiare questa emergenza sulle fasce che ha colpito i «colchoneros».







L’ATLETICO DEVE RIFONDARE

Juanfran ha deluso, Luis Filipe ha appena annunciao un possibile addio; e poi metteteci, negli altri ruoli, le partenze di Godin, Lucas Hernandez e Griezmann – e anche un acquisto da concludere rapidamente.