Hysaj Atletico Madrid, closing vicino per l’albanese. Fissato il prezzo dal Presidente Aurelio De Laurentiis. Ora c’è l’offerta dell’Atletico Madrid

Hysaj Atletico Madrid, closing vicino per l’albanese. Fissato il prezzo dal patron del Napoli. Elseid Hysaj sta per dire addio al Napoli e, forse, anche alla Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino albanese è molto vicino all’Atletico Madrid, club che si è messo sulle sue tracce già in passato e che nelle ultime settimane è tornato alla carica in vista della prossima stagione. L’ex esternodell’Empoli ha una clausola da 50 milioni, ma la sua cessione avverrà per meno.

Hysaj Atletico Madrid

Il Napoli ha già messo a segno il primo colpo andando a prelevare il terzino destro Di Lorenzo dall’Empoli. Adesso, in quel ruolo, gli azzurri si ritrovano con un calciatore in esubero dal momento che ha ancora Malcuit ed Hysaj, con l’esterno albanese ormai già sicuro di dover fare le valigie.

Su di lui pende una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, una cifra che difficilmente sarà rispettata. Eppure, su Hysaj si registra il forte interesse dell’Atletico Madrid che è alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche del terzino napoletano.

I colchoneros hanno presentato una prima offerta di 25 milioni, il Napoli ne chiede almeno trenta: una distanza minima che, visto l’interesse dei due club e del calciatore, potrebbe essere facilmente superata.

Closing vicino per l’albanese, c’è l’offerta dell’Atletico

Hysaj a breve potrebbe lasciare il Napoli. 50 milioni è il valore della clausola rescissoria. 30 milioni la prima richiesta, qualcosa meno di 25 milioni, invece, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è la cifra che da Madrid vorrebbero spendere per definire l’affare.

Simeone è a caccia di un esterno destro più valido e affidabile in fase difensiva, capace magari di giocare anche a sinistra. Proprio l’identikit di Hysaj. L’Atletico vorrebbe tenere l’asticella sotto i 25 milioni, ma il Napoli attende. La reciproca volontà di chiudere, comunque, è reale.

Il Napoli non ha intenzione di cedere l’albanese per meno di 30 milioni di euro. Intanto l’Atletico Madrid si è fatto avanti con un’offerta complessiva da 25 milioni di euro che potrebbe rivelarsi decisiva con l’aggiunta di qualche bonus.

Fissato il prezzo da ADL

Basterà un piccolo rilancio per far vacillare definitivamente il Napoli e salutare così il calciatore albanese. L’ex esterno dell’Empoli ha una clausola da 50 milioni, ma la sua cessione avverrà per meno.

Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a farlo partire per 30 milioni, ma i Colchoneros finora si sono spinti sino a 25: basterà quindi un piccolo rilancio per far vacillare definitivamente il Napoli e salutare così il calciatore.