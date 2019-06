Il Napoli ufficializza Di Lorenzo: “Non vedo l’ora di inizare”

Il Napoli ufficializza Di Lorenzo. Il presidente De Laurentiis da il benvenuto al terzino con un Tweet. Il calciatore entusiasta della nuova avventura.







Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis lo aveva annunciato: “arriverà un terzino ed un attaccante” e proprio il patron azzurro su Twitter da il benvenuto a Napoli a Di Lorenzo, il nuovo esterno azzurro.

Giovanni Di Lorenzo, nella difesa a quattro come terzino destro è riuscito a far vedere tutte le sue qualità, che non sono passate inosservate a mister Ancelotti.

Il Napoli ha versato nelle casse dell’Empoli 8,5 milioni di euro, più 1 di bonus in caso di qualificazione Champions nella prossima stagione.

L’acquisto di Di Lorenzo si inserisce in un progetto di rinnovamento del pacchetto difensivo azzurro, che comprende anche la sostituzione di Hysaj con un calciatore capace di offrire maggiore spinta sulla fascia

Il Napoli ufficializza Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Ecco le prime dichiarazioni del terzino ex Empoli: ” Sono felice di questa mia nuova avventura in un Club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro“.







Questo il messaggio del Presidente De Laurentiis attraverso il proprio profilo twitter: “Benvenuto a Napoli Giovanni!”.