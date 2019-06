Pedullà parla dell’interesse del Napoli per Grimaldo e della possibile cessione di Malcuit, Hysaj e Mario Rui.







Il Napoli ha la possibilità di sfoltire un organico nel quale ci sono figure divenute statisticamente secondarie, come Amadou Diawara, che nel suo triennio ha offerto pochi bagliori e che nella stagione alle spalle, anche per colpa di un infortunio, ha messo assieme solo diciannove presenze ed appena novecento settanta minuti effettivi.

Sul banco dei partenti ci sono anche Mario Rui e Hysaj, che hanno pubblicamente fatto sapere di non voler restare in maglia azzurra.

l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Hysaj, terzino albanese in uscita dal Napoli. Il giocatore è valutato 25 milioni di euro.

Mario Rui potrebbe rientrare in una probabile trattativa per Grimaldo.







Alfredo Pedullà, ha parlato dell’interesse del Napoli per Grimaldo ai microfoni di radio marte:

“Grimaldo? Ha una qualità indiscutibile, una fisicità discutibile ed un prezzo alto. Non credo che il Napoli spenderà quelle cifre, se avesse voluto le avrebbe speso al momento dell’infortunio di Ghoulam. Sembra la storiella della suora Camilla: tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia. Nessuno lo vuole con convinzione.

Malcuit, Hysaj e Mario Rui possono andare via tutti e tre? Due sì, tre non so. Il francese è il meno attenzionato, per gli altri due c’è una volontà reciproca di lasciarsi. “.