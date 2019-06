Koulibaly vale 120 milioni, il Napoli risponde al Manchester City

Il Manchester City vuole Koulibaly, il Napoli risponde che vale 120 milioni. De Laurentiis non vuole privarsi del suo gioiello l.







Terza puntata della vicenda Manchester City – koulibaly. Anche oggi Mimmo Malfitano sulle colonne della gazzetta dello sport parla di una presunta offerta che il Citizen vorrebbero fare la Napoli.

Mentre il mercato del Napoli è concentrato su James Rodriguez e Manolas, alla Gazzetta non credono alla permanenza di koulibaly in maglia azzurra. Quelli della rosea sono convinti che senza una cessione eccellente il Napoli non potrà fare mercato, nonostante un tesoretto possa arrivare da alcune cessioni di calciatori non ritenuti idonei al progetto Ancelotti e la grande liquidità di cui il club azzurro dispone.

IL NAPOLI RISPONDE AL MACHESTER CITY: KOULIBALY VALE 120 MILIONI

Malfitano continua la saga Koulibaly-Manchester City, il Trono di SPade della gazzetta si arricchisce ogni giorno di un particolare, che su altre testate non trova conferme.

Il giornalista scrive: “Negli uffici della Filmauro, quartier generale di Aurelio De Laurentiis, non sono arrivate richieste particolari. Probabilmente, qualcosa inizierà a muoversi dall’inizio della prossima settimana, soprattutto se il Manchester City ufficializzerà l’offerta di 95 milioni di euro per l’acquisto di Kalidou Koulibaly.

A quel punto, la questione entrerebbe nella fase più delicata, quella della trattativa. Il Napoli parte da una certezza: il difensore senegalese è ritenuto incedibile ma, dinanzi ad un’offerta «indecente», allora si potrà anche ragionare. E per aprire alla discussione, Aurelio De Laurentiis ha fissato una base di partenza: 120 milioni di euro.

È questa la cifra che il presidente chiederà ad un eventuale acquirente, Manchester City compreso. Al di sotto di questa somma è orientato a non prendere in considerazione alcuna offerta”.







Malfitano aggiunge: “Siamo nel campo delle ipotesi, ovviamente, perché il Napoli ha la necessità di cedere, così come è stato ammesso anche dallo stesso presidente. E, dunque, un sacrificio verrà fatto. Vendere Koulibaly a 120 milioni di euro sarebbe davvero il colpo del secolo, il difensore più pagato, finora, èstato Van Dijk: per averlo il Liverpool ha versato al Southampton 84,6 milioni di euro. A 100 milioni il City di Guardiola potrebbe arrivarci, si tratterebbe di aggiungere 5 milioni ai 95 che dovrebbero rappresentare l’offerta da presentare. Andare oltre, per il momento, resta un interrogativo“.