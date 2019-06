Zuniga torna a Napoli. Spunta il like di James Rodriguez

like di James Rodriguez a Camilo Zuniga. L’ex terzino è tornato nel capoluogo campano e su instagram scrive: “Waglio! Questa è Napoli…”







Il mercato del Napoli passa anche dai Social Network, è l’era novum. Dalle stanze degli Hotel ai like su Instagram, le vie del mercato si scovano e si aprono dietro i like e le emoj.

Capita quindi che Juan Camilo Zuniga, ex terzino del Napoli di Mazzarri torni a Napoli e pubblichi il video su Instagram, poi spunta il like di James Rodriguez.

LIKE DI JAMES RODRIGUEZ A ZUNIGA

Zuniga, quattro anni al Napoli e la prospettiva di poter diventare uno dei più forti terzini d’Europa. Poi i problemi al ginocchio che lo fanno scivolare sempre più giù nelle gerarchie di Benitez prima e Sarri dopo. Zuniga tra alti e bassi passa al Bologna poi al Watford fino a sparire dai radar del calcio che conta.

Il colombiano non ha mai dimenticato la città di Napoli e appena può ci ritorna, come ha fatto ieri immortalando con un video su Instagram la grande feta ricevuta dai suoi ex tifosi.

Nel video postato sul famoso social network, però, oltre alla splendida didascalia (“Waglio!!! Questo è Napoli. Grazie per l’affetto“), c’è un “risvolto” di calciomercato: sì, perché tra le migliaia di like ricevuti, ce n’è uno per nulla banale, quel James Rodriguez, suo connazionale, fortemente voluto dal mentore Ancelotti e per il quale De Laurentiis ha ammesso di tentare di trovare ad ogni costo l’accordo col Real Madrid proprietario del cartellino.