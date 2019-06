Manchester City su koulibaly, pronta una mega offerta per il Napoli

Manchester City su koulibaly, i citizen preparano una mega offerta da 95 milioni per il Napoli. De Laurentiis tratta per cifre superiori ai 100 milioni.







La gazzetta dello sport insiste su Koulibaly, dopo le indiscrezioni di ieri, il giornalista Mimmo Malfitano sull’edizione odierna della rosea torna a parlare dell’offerta del Manchester city per koulibaly. Il centrale senegalese è considerato incedibile da Ancelotti, almeno per questa stagione, De Laurentiis sta provando ad affiancargli Manolas, ma per la rosea, senza la cessione di Kalidou le trattative per il Napoli sarebbero difficili.

MANCHESTER CITY SU KOULIBALY

Scrive Malfitano: E’ chiaro che il Napoli stia trattando James Rodriguez e che il club voglia puntare su Kostas Manolas. Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Qualche indicazione l’ha data, il presidente. Ma non ha parlato di Kalidou Koulibaly e dell’offerta di 95 milioni che il Manchester City è pronto a presentargli. Un argomento che avrà evitato, probabilmente, per non alimentare il malcontento dell’ambiente in un momento in cui si prospetta la definizione dell’affare James Rodriguez col Real Madrid.







OFFERTA SUPERIORE AI 100 MILIONI

A Manchester la notizia è stata ripresa e la perplessità dei media non è tanto sull’eventualità di una trattativa quanto sulla cifra che verrebbe offerta. Ieri, nella sede del Manchester si è lavorato per il prolungamento del contratto di Walker. I citizen, comunque, hanno bisogno di un difensore centrale considerato che Otamendi è in partenza. E Koulibaly gode della stima dell’ambiente. Dal Napoli, tuttavia, fanno sapere che il giocatore è incedibile a meno di un’offerta superiore ai 100 milioni di euro.