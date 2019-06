Higuain ha tradito Napoli. Chiariello: "ecco l'sms che lo inchioda"

Higuain ha tradito Napoli. Umberto Chiariello fornisce le prove del tradimento del Pipita. Higuain aveva chiesto al cessione di Callejon.







In una recente intervista il Pipita Higuain ammette di non essersi mai pentito delle scelte che ha fatto e in relazione a Napoli, afferma di aver fatto tutto in modo corretto.

I Napoletani non la pensano così, per i tifosi azzurri Higuain ha tradito Napoli e lo ha fatto in maniera subdola. Il pipita, ribattezzato a Napoli 71 in relazione alla smorfia napoletana, insieme al fratello Nicolas hanno deciso di passare alla Juventus.

Sul tradimento di Higuan a Napoli e ai Napoletani è intervenuto ai microfoni di radio CRC il giornalista Umberto Chiariello:

HIGUAIN HA TRADITO NAPOLI

“Gonzalo Higuain ha tradito di fatto il Napoli. E lo ha fatto anche col suo comportamento. Aveva chiesto la cessione di José Callejon, voleva andasse via. Ma soprattutto, a Dimaro, erano convinti che sarebbe andato in ritiro e ci sarebbe rimasto“.







Chiariello rivela: “in un sms le prove che Higuain ha tradito Napoli”



La storia di Chiariello continua.

“Il Pipita aveva chiamato in Trentino, all’Hotel del Napoli avevano liberato la stanza singola, la 109, perché lui voleva proprio quella. L’hanno sgombrata appositamente per lui. Ma non è mai arrivato. Higuain, anziché andare dal Napoli, ha fatto le visite di nascosta con la Juventus in Spagna. Ho ricevuto un SMS che Higuain ha mandato all’epoca ad un amico, a cui ha scritto: ‘Sono contento, hanno accettato di pagare la clausola. Ha tramato nell’ombra dopo che suo fratello Nicolas ha twittato contro la Juventus”.

