Pogba verso l’ipotesi patteggiamento: il francese vuole evitare una squalifica di quattro anni

Il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, è finito al centro della bufera dopo la positività all’ultimo test antidoping.

Una notizia ha scosso il mondo del calcio, Paul Pogba, il centrocampista francese della Juventus, è risultato positivo al testosterone durante un controllo antidoping. Il test è stato effettuato dopo la partita tra la Juventus e l’Udinese alla Dacia Arena.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Pogba ha tempo fino a stasera per richiedere le controanalisi. Solo dopo questo passo si avvierà il procedimento legale ufficiale.

Una volta completato l’esame delle controanalisi, si darà inizio alle fasi successive, che comprenderanno anche un interrogatorio con il centrocampista per comprendere la strategia difensiva che intende adottare. Secondo quanto riportato dal quotidiano, non è da escludere che Pogba possa considerare l’opzione del patteggiamento al fine di evitare una squalifica di quattro anni. In tal caso, la squalifica potrebbe essere ridotta a un solo anno, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive su come si svilupperà la vicenda.