GAZZETTA – Sorpresa a Genova: Raspadori può partire dal 1′ come mezzala

Sabato a Genova, con Politano ko, l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori potrebbe essere riproposto nella posizione di mezzala.

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria della Nazionale Italiana contro l’Ucraina, Giacomo Raspadori ha espresso il suo desiderio di giocare come attaccante centrale, ruolo che sente più congeniale. Un affermazione che sembra mettere in luce una possibile sfida tattica per l’allenatore Rudi Garcia, che finora ha esplorato diverse posizioni per il giovane talento ex Sassuolo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sabato a Genova Raspadori potrebbe essere schierato nella posizione di mezzala data l’assenza di Matteo Politano e la richiesta di spazio da parte di Jesper Lindstrom.

L’idea di utilizzare Raspadori come mezzala non è nuova. L’allenatore Luciano Spalletti aveva già considerato questa possibilità meno di un anno fa, sebbene fosse stata testata solo durante le sessioni di allenamento. Ora, sembra che Rudi Garcia stia seriamente pensando di riproporla, attribuendo a Raspadori “compiti particolari” in questa nuova posizione. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Sabato a Genova, con Matteo Politano ko, Giacomo Raspadori potrebbe essere schierato ancora a destra, vista l’assenza del compagno di nazionale. Ma c’è ora anche Jesper Lindstrom che chiede spazio. E allora ecco che torna in ballo una idea che aveva avuto anche Luciano Spalletti poco meno di un anno fa – ma provata solo in allenamento – e che mister Rudi Garcia intende riproporre: Raspa mezzala. Con compiti particolari”.